यूपीडा के अधिशासी अभियंता का वॉट्सएप हैक, साइबर ठगों ने रिश्तेदारों और अधिकारियों से मांगी रकम

जागरण संवाददाता, संभल। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिशासी अभियंता राकेश मोगा का वाट्सएप साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। इसके बाद साइबर ठग उनके वाट्सएप से जुड़े रिश्तेदारों, परिचितों और दोस्तों के साथ विभागीय अधिकारियों को मैसेज भेजकर ठगी का प्रयास कर रहे हैं।

ठग बीमारी, घर में परेशानी अथवा अन्य जरूरी काम का बहाना बनाकर लोगों से रुपये भेजने के लिए कह रहे हैं। अधिशासी अभियंता के वाट्सएप से इस तरह के मैसेज पहुंचने पर उनके परिचितों में भी भ्रम की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल लोगों को सचेत करने का प्रयास किया।