यूपीडा के अधिशासी अभियंता का वॉट्सएप हैक, साइबर ठगों ने रिश्तेदारों और अधिकारियों से मांगी रकम
यूपीडा के अधिशासी अभियंता राकेश मोगा का व्हाट्सएप हैक हो गया है, जिसके बाद साइबर ठग उनके परिचितों से बीमारी या परेशानी का बहाना बनाकर पैसे मांग रहे हैं।
HighLights
यूपीडा अधिशासी अभियंता राकेश मोगा का व्हाट्सएप हैक।
साइबर ठग परिचितों से बीमारी का बहाना बनाकर पैसे मांग रहे।
अभियंता ने लोगों को ऐसे मैसेज से सतर्क रहने को कहा।
जागरण संवाददाता, संभल। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिशासी अभियंता राकेश मोगा का वाट्सएप साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। इसके बाद साइबर ठग उनके वाट्सएप से जुड़े रिश्तेदारों, परिचितों और दोस्तों के साथ विभागीय अधिकारियों को मैसेज भेजकर ठगी का प्रयास कर रहे हैं।
ठग बीमारी, घर में परेशानी अथवा अन्य जरूरी काम का बहाना बनाकर लोगों से रुपये भेजने के लिए कह रहे हैं। अधिशासी अभियंता के वाट्सएप से इस तरह के मैसेज पहुंचने पर उनके परिचितों में भी भ्रम की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल लोगों को सचेत करने का प्रयास किया।
उन्होंने अपने वाट्सएप स्टेटस पर संदेश लगाकर स्पष्ट किया कि उनके नंबर से यदि किसी व्यक्ति के पास रुपये मांगने अथवा किसी तरह की आर्थिक मदद से संबंधित मैसेज आता है तो उस पर भरोसा न करें।
उन्होंने लोगों से ऐसे किसी भी संदेश का जवाब नहीं देने और बिना पुष्टि किए किसी खाते में रुपये ट्रांसफर नहीं करने की अपील की है। खास बात है कि साइबर अपराधियों द्वारा वाट्सएप अकाउंट हैक कर परिचितों को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।