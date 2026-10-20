प्रेमी की शादी की खबर सुनते ही कोतवाली पहुंची तीन बच्चों की मां, खूब हुआ हंगामा; संभल का मामला

जागरण संवाददाता, संभल। कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। पति से अलग रह रही दो बच्चों की मां को जब पता चला कि उसके प्रेमी की कहीं और शादी तय हो गई है और 21 अक्टूबर को उसकी बरात जानी है, तो वह सीधा कोतवाली पहुंच गई। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक और बिलारी क्षेत्र की रहने वाली दो बच्चों की मां के बीच पिछले तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि युवक चंदौसी के ही एक मुहल्ले में महिला को किराए का मकान दिलाकर उसके साथ रह रहा था।

हाल ही में युवक की शादी तय हो जाने और आगामी 21 अक्टूबर को विवाह होने की भनक जब महिला को लगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने तुरंत कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और युवक से ही शादी करने की जिद पर अड़ गई।