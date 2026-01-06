सर्दियों में 2800 रुपये किलो बिक रहा है ये ड्राई फ्रूट, फिर भी खरीदने वालों की लगी लाइन 

संवाद सहयोगी, बहजोई। सर्दी का मौसम आते ही लोगों के खानपान में बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे बाजार में ड्राई फ्रूट की मांग में तेजी आई है। खासकर बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता की बिक्री में वृद्धि दर्ज की जा रही है। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ड्राई फ्रूट का उपयोग बढ़ गया है। सर्दियों में गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों की ओर लोगों का रुझान बढ़ जाता है।

घरों में अब कोल्डड्रिंक की जगह ड्राई फ्रूट का अधिक प्रयोग होने लगा है। तिल सहित विभिन्न ड्राई फ्रूट रसोई का अहम हिस्सा बन गए हैं। किराना दुकानों पर ये ड्राई फ्रूट अलग-अलग डिब्बों में सजे हुए ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। फुटकर के साथ-साथ आकर्षक पैकिंग में भी इनकी खरीदारी हो रही है।

किराना व्यापारी अंशुल वार्ष्णेय ने बताया कि देश में ड्राई फ्रूट की आपूर्ति मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित अन्य राज्यों से होती है। यहां से अखरोट, बादाम, काजू व पिस्ता आते हैं। इसके अलावा अंजीर, चिरौंजी और कुछ अन्य ड्राई फ्रूट अमेरिका व इस्लामिक देशों से आयात किए जाते हैं। सर्दी के मौसम में इनकी खपत काफी बढ़ जाती है और लोग इसके लिए जेब ढीली करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हैं ड्राई फ्रूट

सर्दी आते ही खानपान में बदलाव शुरू हो जाता है। लोग अब मिलावटी मिष्ठान और बाजारू खाद्य पदार्थों से दूरी बना रहे हैं। उनकी जगह ड्राई फ्रूट को प्राथमिकता दी जा रही है। होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. लवकुमार ने बताया कि ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इनके नियमित सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। ये न केवल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बल्कि कई बीमारियों से बचाव में भी सहायक होते हैं।