Sambhal News : दुकान से खरीदा सामान जब पैसे मांगे तो चला दी लाठी

संवाद सूत्र, जुनावई : क्षेत्र के खिरकवारी गांव का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक महिलाओं पर लाठी चला रहा है। मामला परचून की दुकान से सामान खरीदकर पैसे न देने का है। उधर पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर आरोपित युवक की तलाश में जुट गई है। खिरकवारी में एक युवक गांव के ही एक परचून की दुकान से शुक्रवार को सामान खरीदा। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसने धमका दिया। दोनों के बीच विवाद चल ही रहा था कि अचानक से दुकानदार की पत्नी भी पहुंच गई। महिला द्वारा विरोध करने पर उन्हें गाली दी गई और युवक ने लाठी चला दी। किसी ने वीडियो बनाई और वायरल कर दिया। मड़़कावली पुलिस चौकी प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है लेकिन युवक की पहचान दलवीर के रूप में की गई है। उसकी तलाश की जा रही है।

