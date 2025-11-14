Language
    अखिलेश की पार्टी के किस नेता ने योगी सरकार के आदेश का कर दिया समर्थन? 'वंदे मातरम्' पर सपा के MP-MLA ही आमने-सामने

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    संभल में 'वंदे मातरम्' गाने को लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद आमने-सामने आ गए हैं। सांसद बर्क ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी को भी गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। वहीं, विधायक इकबाल महमूद ने योगी सरकार के आदेश का पालन करने की बात कही और 'वंदे मातरम्' गायन का समर्थन किया।

    जागरण संवाददाता, संभल। राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गाने को लेकर संभल में समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सदर विधान सभा क्षेत्र से विधायक इकबाल महमूद आमने-सामने आ गए हैं। दोनों एक ही पार्टी में होने के बावजूद एक-दूसरे के धुर-विरोधी हैं। 

    गुरुवार को महिला सभा की पूर्व जिलाध्यक्ष संगीता यादव के आवास पर सांसद बर्क ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले को देश की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर चोट बताया। वंदे मातरम् को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान करते हैं।

    हालांकि, भारत के संविधान में किसी को भी किसी गीत को गाने या न गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। वहीं, सदर विधानसभा से सपा के विधायक इकबाल महमूद ने योगी सरकार द्वारा स्कूलों में लागू किए गए वंदे मातरम् गायन का समर्थन किया है।

    गुरुवार को उन्होंने मीडिया से कहा कि यूं तो वंदे मातरम् कहने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन हम वंदे मातरम् का विरोध भी नहीं करते हैं। विधायक ने कहा कि प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। उनके आदेश का पालन किया जाएगा।