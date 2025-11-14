अखिलेश की पार्टी के किस नेता ने योगी सरकार के आदेश का कर दिया समर्थन? ‘वंदे मातरम्’ पर सपा के MP-MLA ही आमने-सामने

जागरण संवाददाता, संभल। राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गाने को लेकर संभल में समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सदर विधान सभा क्षेत्र से विधायक इकबाल महमूद आमने-सामने आ गए हैं। दोनों एक ही पार्टी में होने के बावजूद एक-दूसरे के धुर-विरोधी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को महिला सभा की पूर्व जिलाध्यक्ष संगीता यादव के आवास पर सांसद बर्क ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले को देश की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर चोट बताया। वंदे मातरम् को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान करते हैं।

हालांकि, भारत के संविधान में किसी को भी किसी गीत को गाने या न गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। वहीं, सदर विधानसभा से सपा के विधायक इकबाल महमूद ने योगी सरकार द्वारा स्कूलों में लागू किए गए वंदे मातरम् गायन का समर्थन किया है।