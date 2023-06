Fight with Brother दोनों भाईयों की कपड़े की दुकान है। दोनों भाईयों की दुकान बिल्‍कुल आमने सामने होने से आए दिन विवाद होता रहता है। ग्राहक को लेकर कई बार लड़ाई हो चुकी है। वहीं अब एक ग्राहक को लेकर दोनों भाई फ‍िर लड़ गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं लोगों ने दोनों को समझाकर शांत कराया।

दो भाई दोनों की दुकान आमने-सामने; ग्राहक आया तो हो गई जमकर लड़ाई, बात प‍हुंच गई थाने और फ‍िर

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, चंदौसी : नगर के ब्रह्मबाजार में भाइयों के कटपीस के कपड़ों की दुकान है। अक्सर दोनों के बीच ग्राहक को लेकर कहासुनी होती रहती है। इसी बात को लेकर गुरुवार की रात दोनों भाई गोविंद व गोपाल आमने-सामने आ गए और गाली गलौज से शुरू कर दी। इसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। दो भाइयों के बीच झगड़ा होते देखकर दोनों के परिवार व आस पास के काफी लोगों की भीड़ लग गयी। वहीं ग्राहक यह सब देखकर हैरत में आ गया। लोगों ने दोनों को समझाकर शांत किया। लेकिन सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गयी और मौके से एक व्यक्ति को पकड़ कर लाई। शुक्रवार को दोनों पक्षों को पुलिस ने कोतवाली बुलाया। जहां पर कुछ गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता करा दिया।

Edited By: Mohammed Ammar