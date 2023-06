सुरेश की शिकायत पर फिर शुक्रवार को पालिका प्रशासन की टीम बहजोई रोड पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पशु चिकित्सालय के फार्मासिस्ट रामपाल व लोगों की मदद से पहले सांड को इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया और फिर ट्रैक्टर ट्राली की मदद से काफी दूर ले जाकर जंगल में छोड़ा जिससे वह वापस न आ सके। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग रही।

Bull Attack : सांड ने सींग मारकर किया घायल तो बेहोश कर जंगल में छुड़वाया

संवाद सहयोगी, चंदौसी : शक्ति नगर में सांड से आतंक से हर कोई बेहाल था और उन्हें शुक्रवार को इससे निजात मिल गई। लोगों के विरोध के बाद नगर पालिका ने सांड को बेहोश कर दूर जंगल में छोड़ दिया। सांड ने इसके पहले 21 जून को इसी मुहल्ले में एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। टीम ने उसी समय उसे बेहोश कर दूर छोड़ दिया था। नौ दिन बाद शुक्रवार को सांड उसी जगह वापस आ गया और घायल व्यक्ति के गेट पर सींग मारने लगा। लोग सांड की हरकत पर आश्चर्यचकित भी थे और डरे-सहमे भी। फिर उसे बेहोश कर दूर छोड़ा गया है। शक्ति नगर कालोनी के सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सांड के अचानक हमले से लोग घायल हो रहे हैं। 21 जून की सुबह वह घर से निकले ही थे कि गेट के पास खड़े सांड ने हमला कर दिया। भागकर गेट बंद करके खुद को बचाया। तो सांड़ गेट पर सींग मारने लगा। डंडे से भगाने का प्रयास किया तो सांड़ ने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इलाज हुआ और अब स्वस्थ हैं। इसके पहले भी सांड़ ने इसी जगह पर एक राहगीर को चोट पहुंचाई थी। दो मामलों के उछलने के बाद नगर पालिका की नींद टूटी। टीम ने सांड को बेहोश करके ट्रैक्टर ट्राली पर लादा और शहर से दूर छोड़ आया था। बाद में शुक्रवार को वह वापस फिर उसी जगह आ गया। उनके ही घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सुरेश की शिकायत पर फिर शुक्रवार को पालिका प्रशासन की टीम बहजोई रोड पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पशु चिकित्सालय के फार्मासिस्ट रामपाल व लोगों की मदद से पहले सांड को इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया और फिर ट्रैक्टर ट्राली की मदद से काफी दूर ले जाकर जंगल में छोड़ा जिससे वह वापस न आ सके। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग रही। नगर पालिका चलाए अभियान लोगों ने कहा कि शहर के भीतर कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रह रही हैं। जब बेसहारा पशु विशेषकर इस तरह के सांड़ अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं, ऐसे में पालिका को चाहिए कि वो शहर के भीतर घूमने वाले हिंसक सांड की भी पकड़ करें और उन्हें ऐसी जगह या गौशाला में छोड़े जहां से वह वापस न आ सके। नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि जहां भी बेसहारा पशुओं के मानव पर हमला के मामले सामने आ रहे हैं वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। जानवर को बेहोश कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए। लता वाष्णेय, पालिका अध्यक्ष

Edited By: Mohammed Ammar