रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, एंटी करप्शन टीम ने हाईवे पर घेराबंदी कर किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। पट्टे की भूमि की पैमाइश के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल को मुरादाबाद एंटी करप्शन इकाई की टीम ने बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित लेखपाल अमन कुमार की तैनाती गुन्नौर तहसील के राजस्व क्षेत्र रजपुरा पर हैं।

रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पतेई नासिर निवासी महिपाल सिंह ने अपनी पट्टे की भूमि की पैमाइश कराने के लिए पहले मुख्यमंत्री से शिकायत की फिर लेखपाल से संपर्क किया था। पैमाइश गांव बसंतपुर डांडा में करनी थी। आरोप है कि पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। बाद में 20 हजार रुपये में पैमाइश कराने का सौदा तय हुआ। इसमें 10 हजार रुपये पहले और 10 हजार रुपये काम होने के बाद देने की बात तय हुई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को लेखपाल ने किसान को बबराला थाना क्षेत्र के गांव सैंजना अहरान में भूमि की पैमाइश के दौरान बुलाया। पैमाइश के बाद वहां से निकलते समय लेखपाल ने किसान को अपनी बाइक पर बैठा लिया।