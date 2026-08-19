Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, एंटी करप्शन टीम ने हाईवे पर घेराबंदी कर किया गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 02:33 PM (IST)

संभल में मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल अमन कुमार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पट्टे की भूमि की पैमाइश के एवज में हुई, जिसके बाद धनारी थाने में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

HighLights

  1. पट्टे की भूमि की पैमाइश के लिए मांगे थे 20 हजार, एंटी करप्शन टीम ने धनारी में हाईवे पर बाइक रुकवाकर पकड़ा

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। पट्टे की भूमि की पैमाइश के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल को मुरादाबाद एंटी करप्शन इकाई की टीम ने बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित लेखपाल अमन कुमार की तैनाती गुन्नौर तहसील के राजस्व क्षेत्र रजपुरा पर हैं।

रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पतेई नासिर निवासी महिपाल सिंह ने अपनी पट्टे की भूमि की पैमाइश कराने के लिए पहले मुख्यमंत्री से शिकायत की फिर लेखपाल से संपर्क किया था।

पैमाइश गांव बसंतपुर डांडा में करनी थी। आरोप है कि पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।

बाद में 20 हजार रुपये में पैमाइश कराने का सौदा तय हुआ। इसमें 10 हजार रुपये पहले और 10 हजार रुपये काम होने के बाद देने की बात तय हुई थी।

तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को लेखपाल ने किसान को बबराला थाना क्षेत्र के गांव सैंजना अहरान में भूमि की पैमाइश के दौरान बुलाया। पैमाइश के बाद वहां से निकलते समय लेखपाल ने किसान को अपनी बाइक पर बैठा लिया।

बाइक पर ही उसने किसान से 10 हजार रुपये ले लिए। इसी दौरान पहले से निगरानी कर रही एंटी करप्शन टीम ने उसका पीछा किया।धनारी थाना क्षेत्र के गांव भकरौली के पास नेशनल हाईवे पर टीम ने बाइक रुकवाकर लेखपाल को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान उसके पास से रिश्वत के 10 हजार रुपये बरामद किए गए। टीम ने आरोपित लेखपाल को हिरासत में लेकर धनारी थाने पहुंचाया, जहां उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़ें- 15 साल पहले प्यार के लिए अपनाया था इस्लाम, अब संभल के कप्तान सिंह ने परिवार संग मांगी सनातन धर्म में वापसी की अनुमति