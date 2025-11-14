Language
    यूपी के इस ज‍िले में दो करोड़ से बनेंगे नए नाले-नालियां, शासन ने जारी किया बजट; लोगों को जलभराव से म‍िलेगी राहत

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, संभल। हर वर्ष बरसात के मौसम में नगर की सड़कों और गलियों में पानी जमा होने की समस्या आम बनी हुई है। इसके लिए पालिका ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के हयातनगर इलाकों में नई नालियां और नाले बनाए जाएंगे ताकि पानी निकासी की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। इसके लिए शासन से दो करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो चुका है, वहीं परियोजना की डीपीआर तैयार की जा रही है। जल्द ही कार्य भी शुरू हो जाएगा।

    दरअसल, हयातनगर में बरसात के मौसम में सड़कों पर जलभराव आम समस्या बन चुकी थी। हयातनगर में शमशान घाट जाने वाले मार्ग पर आए दिन नाले का पानी सड़क पर कई दिनों तक जमा रहता था। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    इस समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए नगर पालिका ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। यहां लगभग 900 मीटर का नाला बनना है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने डॉ. मणिभूषण तिवारी ने बताया कि शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दो करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है।

    इस राशि से शहर के हयातनगर के कई इलाकों में नई नालियां और नाले बनवाए जाएंगे। इसके साथ ही कई पुराने और जर्जर नालों की मरम्मत भी कराई जाएगी। ताकि जल निकासी में किसी प्रकार की रुकावट न रहे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परियोजना की विस्तार से डीपीआर तैयार की जा रही है।

    डीपीआर में यह तय किया जाएगा कि किन-किन इलाकों में नई नालियों का निर्माण होना है और किन पुरानी नालियों को चौड़ा या गहरा किया जाएगा। डीपीआर तैयार होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि कार्य जल्द शुरू हो सके।