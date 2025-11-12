संवाद सहयोगी, संभल। शहर में जल्द ही फास्ट फूड को एक मंच मिलने वाला है। नगर पालिका की ओर से भेजे गए स्ट्रीट फूड़ हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए बकायदा 1 करोड़ 86 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है। चंदौसी रोड पर कुरुक्षेत्र तीर्थ के पास यह आधुनिक फूड स्ट्रीट हब बनेगा। इसके बन जाने से शहरवासियों को बेहतर खानपान की सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही युवाओं के लिए एक नया हैंगआउट स्पाट और व्यापारियों के लिए रोजगार का साधन भी विकसित होगा।

दरअसल, पालिका की ओर से मई 2025 में आधुनिक फूड स्ट्रीट हब बनाने की योजना बनाकर शासन को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 1 करोड़ 84 लाख रुपये की स्वीकृति हो गई है। जल्द ही डीपीआर तैयार कर भेजा जाएगा। अब शहरवासी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ-साथ स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में खानपान का लुत्फ उठा सकेंगे।

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी ने बताया कि फूड स्ट्रीट हब में 100 दुकानें रहेंगी, जिनमें स्थानीय और विविध प्रांतों के व्यंजनों की उपलब्धता रहेगी। सभी स्टाल डिजाइन के अनुसार एक जैसे होंगे और स्वास्थ्य व स्वच्छता के मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। शाम के समय लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां समय बिता सकेंगे।