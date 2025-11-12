Language
    यूपी के इस ज‍िले में 1.86 करोड़ से बनेगा फूड स्ट्रीट हब, प्रस्‍ताव को मिली मंजूरी

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    संभल में जल्द ही फास्ट फूड को एक मंच मिलने वाला है। नगर पालिका की ओर से भेजे गए स्ट्रीट फूड़ हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए बकायदा 1 करोड़ 86 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है। चंदौसी रोड पर कुरुक्षेत्र तीर्थ के पास यह आधुनिक फूड स्ट्रीट हब बनेगा।

    संवाद सहयोगी, संभल। शहर में जल्द ही फास्ट फूड को एक मंच मिलने वाला है। नगर पालिका की ओर से भेजे गए स्ट्रीट फूड़ हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए बकायदा 1 करोड़ 86 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है। चंदौसी रोड पर कुरुक्षेत्र तीर्थ के पास यह आधुनिक फूड स्ट्रीट हब बनेगा। इसके बन जाने से शहरवासियों को बेहतर खानपान की सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही युवाओं के लिए एक नया हैंगआउट स्पाट और व्यापारियों के लिए रोजगार का साधन भी विकसित होगा।

    दरअसल, पालिका की ओर से मई 2025 में आधुनिक फूड स्ट्रीट हब बनाने की योजना बनाकर शासन को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 1 करोड़ 84 लाख रुपये की स्वीकृति हो गई है। जल्द ही डीपीआर तैयार कर भेजा जाएगा। अब शहरवासी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ-साथ स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में खानपान का लुत्फ उठा सकेंगे।

    नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी ने बताया कि फूड स्ट्रीट हब में 100 दुकानें रहेंगी, जिनमें स्थानीय और विविध प्रांतों के व्यंजनों की उपलब्धता रहेगी। सभी स्टाल डिजाइन के अनुसार एक जैसे होंगे और स्वास्थ्य व स्वच्छता के मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। शाम के समय लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां समय बिता सकेंगे।

    इस हब को सुंदरीकरण और रोशनी की विशेष व्यवस्था के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे यह स्थान रात में पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। इस योजना का एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि स्थानीय युवाओं और छोटे वेंडरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। संभल जैसे शहर में पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है, जो शहर की पहचान को एक नया आयाम देगा।