भैंस के ₹34 हजार मांगने पहुंचे बिजनौर के युवक को बंधक बनाकर पीटा, ग्राम प्रधान समेत 5 पर FIR

जागरण संवाददाता, संभल। असमोली थाना क्षेत्र के मंसूरपुर माफी गांव में भैंस खरीद के बकाया रुपये मांगने पहुंचे बिजनौर के चांदपुर निवासी युवक को गांव के प्रशासक और उसके साथियों ने बंधक बना लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे रस्सी से बांधकर पीटा गया और दोबारा रुपये मांगने आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि, मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों में समझौता होने की बात सामने आई है।

बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत गांव मलकपुर निवासी अमित कुमार ने दिसंबर 2025 में असमोली के गांव मंसूरपुर निवासी रिहान से दो भैंसें एक लाख 40 हजार रुपये में खरीदी थीं। एक भैंस 75 हजार और दूसरी 65 हजार रुपये की थी। घर ले जाने पर एक भैंस गंभीर रूप से बीमार मिली।

दूसरी भैंस को सात माह की गर्भवती बताकर दिया गया था, लेकिन वह तीन माह की गर्भवती निकली। इस पर अमित ने बीमार भैंस रिहान को वापस कर दी और 10 हजार रुपये लौटा दिए, जबकि 55 हजार रुपये बकाया रह गए।

कई बार रुपये मांगने पर रिहान दो-चार हजार रुपये देकर अमित को टालता रहा। इसके बाद 34 हजार रुपये बाकी रह गए। पांच अगस्त की शाम करीब पांच बजे अमित अपने ताऊ होशियार सिंह के साथ बकाया रुपये लेने मंसूरपुर माफी पहुंचे।

ताऊ बाइक पर बाहर रुक गए, जबकि अमित रिहान के घर चले गए। आरोप है कि वहां रिहान, उसके पिता जद्दन, भाई फरीद व जीशान और गांव के प्रशासक जावेद पहले से मौजूद थे। रुपये मांगने पर सभी गुस्सा हो गए।

रिहान ने धारदार हथियार निकालकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद फरीद और जीशान रस्सी लेकर आए। आरोप है कि प्रशासक के कहने पर अमित को रस्सी से बांधकर कमरे में डाल दिया गया। शोर सुनकर ताऊ और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।