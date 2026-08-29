संभल में चोरों का अनोखा कारनामा: लाखों की चोरी के साथ खाई मिठाई और पीया दूध, देशी घी भी चुरा ले गए

जागरण संवाददाता, संभल। कैला देवी थाने के गांव सारंगपुर में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये का माल चोरी कर लिया। चोर नकब लगाकर घरों में दाखिल हुए और सोने-चांदी के आभूषण, नकदी व कपड़े ले गए। ग्रामीणों ने एक घर के पीछे घूम रहे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर खिरनी चौकी पुलिस के हवाले कर दिया।

गांव सारंगपुर निवासी जमुना सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी रक्षाबंधन पर मायके गई थी। वह भी साथ चले गए थे। घर पर भाई हरपाल, बेटा सतीश और बेटी अनीता शुक्रवार की रात आंगन में सो रहे थे। कमरे में ताला लगा हुआ था। रात में किसी समय चोरों ने कमरे में नकब लगाकर चार जोड़ी चांदी की चेन, कड़े, पैंडल, सोने की ताबीजिया, 60 हजार रुपये और कपड़े चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, चोर डिब्बों में रखी करीब दो किलो मिठाई खा गए। पांच किलो देसी घी ले गए।