संभल में गणेश चतुर्थी मेला के लिए अस्थायी थाना, एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी

जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी में लगने वाला प्रसिद्ध गणेश चतुर्थी मेला और गणेश रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंदौसी में अस्थायी थाना गठित करते हुए नौ पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। यह अस्थायी थाना 12 सितंबर से दो अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

चंदौसी में गणेश चतुर्थी मेले की सुरक्षा को लेकर अस्थायी थाना गठित एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक गजेंद्र सिंह को अस्थायी थाना गणेश चतुर्थी मेला चंदौसी का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव, उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार और उपनिरीक्षक ब्रजपाल सिंह को तैनात किया गया है। इसके अलावा मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, मुख्य आरक्षी विपिन, आरक्षी धर्मराज, आरक्षी शुभम आर्य और आरक्षी विशेष कुमार आर्य की भी ड्यूटी लगाई गई है।