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संभल में गणेश चतुर्थी मेला के लिए अस्थायी थाना, एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Wed, 02 Sep 2026 09:53 AM (GMT+05:30)

चंदौसी में गणेश चतुर्थी मेले और रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक ...और पढ़ें

पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी।

पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी।

HighLights

  1. चंदौसी गणेश चतुर्थी मेले के लिए अस्थायी थाना गठित

  2. पुलिस अधीक्षक ने आठ पुलिसकर्मियों को तैनात किया

  3. यह थाना 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा

जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी में लगने वाला प्रसिद्ध गणेश चतुर्थी मेला और गणेश रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंदौसी में अस्थायी थाना गठित करते हुए नौ पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। यह अस्थायी थाना 12 सितंबर से दो अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

चंदौसी में गणेश चतुर्थी मेले की सुरक्षा को लेकर अस्थायी थाना गठित

एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक गजेंद्र सिंह को अस्थायी थाना गणेश चतुर्थी मेला चंदौसी का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव, उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार और उपनिरीक्षक ब्रजपाल सिंह को तैनात किया गया है। इसके अलावा मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, मुख्य आरक्षी विपिन, आरक्षी धर्मराज, आरक्षी शुभम आर्य और आरक्षी विशेष कुमार आर्य की भी ड्यूटी लगाई गई है।

12 सितंबर से दो अक्टूबर तक रहेगी व्यवस्था

एसपी ने बताया कि गणेश चतुर्थी मेले और 14 सितंबर को होने वाली गणेश रथ यात्रा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी थाने की व्यवस्था की गई है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहेगा। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। 

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