शादी टूटने से चिढ़ी महिला ने शिक्षिका पर फेंका तेजाब: अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी युवक और महिला साथी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, चंदौसी (संभल)। शिक्षिका पर एसिड अटैक करके उसे जलाने वाले दो आरोपितों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। जिस युवक को सजा सुनाई गई है उसका पीड़िता के गांव आना जाना था। पीड़िता से जिसकी शादी तय हुई थी, उसके साथ महिला का संबंध था, जिससे चिढ़कर महिला ने युवक के साथ मिलकर पीड़िता पर तेजाब फेंका था।

संभल के थाना नखासा के गांव शरीफपुर निवासी एक व्यक्ति ने 23 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी दोपहर करीब पौने दो बजे बिहारी लाल इंटर कालेज देहपा से पढ़ाकर घर लौट रही थी। सिंहपुर सानी से शरीफपुर को जाने वाले रास्ते पर कुंडो तालाब के पास पहुंची तो सामने से आ रहे स्कूटर सवार निशू ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ उस पर तेजाब डाल दिया। इससे भतीजी के चेहरे तथा सीने का काफी हिस्सा जल गया।

शोर मचने पर आरोपित भाग गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचना में जाह्नवी नाम की महिला का नाम भी सामने आया। 25 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में निशू को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जाह्नवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

जांच में सामने आया कि जाह्नवी का उपेंद्र नाम के एक युवक से संबंध था। जाह्नवी पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों की मां थी। जब उपेंद्र को यह बात पता चली तो उसने जाह्नवी से संबंध तोड़ लिए। इसके बाद उपेंद्र का पीड़िता से रिश्ता पक्का हो गया था। जब जाह्नवी को उपेंद्र का रिश्ता तय होने की बात पता चली तो वह चिढ़ गई और पीड़िता को धमकियां देने लगी। इसी बीच जाह्नवी की मुलाकात निशू से हुई जो पीड़िता के गांव आता जाता था।