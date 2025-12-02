संवाद सूत्र, सौंधन। कैला देवी थाना क्षेत्र में पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने अपने ही घर में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायर की आवाज सुनकर स्वजन ने देखा तो चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जानकारी की और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया है।

धनारी थाना क्षेत्र के गांव हरपरी निवासी 25 वर्षीय युवक रामचरन पुत्र विरेशम पिछले पांच वर्षों से कैला देवी थाना क्षेत्र के रोरादीप गांव में अपनी ससुराल में रह रहे थे। वह अपनी पत्नी कुसुमवती और चार बच्चे निशांत कृष्णा दीक्षा व प्रिया के साथ गांव के बाहरी छोर पर घर बनाकर रहते थे। साथ ही खेती किसानी कर बच्चों का पालन पोषण करते थे।

बताते हैं कि मंगलवार की सुबह कुसुमवती खाना बना रही थीं और रामचरन कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पत्नी कुसुमवती से बाल संवारने के लिए कंघा मांगा, लेकिन कुसुमवती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसी बात को लेकर रामचरन आग बबूला हो गए और दोनों के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट भी हुई। बताते हैं कि पत्नी से विवाद के बाद रामचरन ने अपने भाई को भी घटना के बारे में बताया था और उसके बाद घर में ही रखे तमंचे से अपनी बाई छाती में गोली मारकर ली। गोली की आवाज सुनकर घर के बाहर बैठी पत्नी दौड़कर अंदर पहुंची तो रामचरन खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, जिसे देख उनकी चीख निकल गई।

आनन-फानन में परिवार के लोगों ने उन्हें उठाया और उपचार को ले जाने के लिए बाहर निकला, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद पुलिस भी फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। तमंचा तथा घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य संकलित करके प्रयोगशाला के लिए भेजे गए हैं।

वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि दिल्ली में रह रहे मृतक के भाई और अन्य स्वजन को इसकी जानकारी दे गई है। वह भी दिल्ली से निकल गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ त्यागी ने बताया की गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। मृतक के ससुर करू सिंह की तहरीर पर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।