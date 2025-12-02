Language
    बाल संवारने के लिए मांगा कंघा, पत्नी ने कि‍या अनसुना तो पत‍ि ने उठाया खौफनाक कदम; मच गई चीख-पुकार

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद खुद को गोली मार ली। रामचरन नामक युवक ने पत्नी से कंघा मांगा था, लेकिन पत्नी ने अनस ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, सौंधन। कैला देवी थाना क्षेत्र में पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने अपने ही घर में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायर की आवाज सुनकर स्वजन ने देखा तो चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जानकारी की और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया है।

    धनारी थाना क्षेत्र के गांव हरपरी निवासी 25 वर्षीय युवक रामचरन पुत्र विरेशम पिछले पांच वर्षों से कैला देवी थाना क्षेत्र के रोरादीप गांव में अपनी ससुराल में रह रहे थे। वह अपनी पत्नी कुसुमवती और चार बच्चे निशांत कृष्णा दीक्षा व प्रिया के साथ गांव के बाहरी छोर पर घर बनाकर रहते थे। साथ ही खेती किसानी कर बच्चों का पालन पोषण करते थे।

    बताते हैं कि मंगलवार की सुबह कुसुमवती खाना बना रही थीं और रामचरन कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पत्नी कुसुमवती से बाल संवारने के लिए कंघा मांगा, लेकिन कुसुमवती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसी बात को लेकर रामचरन आग बबूला हो गए और दोनों के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट भी हुई। बताते हैं कि पत्नी से विवाद के बाद रामचरन ने अपने भाई को भी घटना के बारे में बताया था और उसके बाद घर में ही रखे तमंचे से अपनी बाई छाती में गोली मारकर ली। गोली की आवाज सुनकर घर के बाहर बैठी पत्नी दौड़कर अंदर पहुंची तो रामचरन खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, जिसे देख उनकी चीख निकल गई।

    आनन-फानन में परिवार के लोगों ने उन्हें उठाया और उपचार को ले जाने के लिए बाहर निकला, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद पुलिस भी फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। तमंचा तथा घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य संकलित करके प्रयोगशाला के लिए भेजे गए हैं।

    वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि दिल्ली में रह रहे मृतक के भाई और अन्य स्वजन को इसकी जानकारी दे गई है। वह भी दिल्ली से निकल गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ त्यागी ने बताया की गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। मृतक के ससुर करू सिंह की तहरीर पर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

     

    आए दिन होता रहता था विवाद

    संभल: पत्नी से हुए विवाद के बाद रामचरन ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों की माने तो पति पत्नी में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहा था। सोमवार को भी विवाद के दौरान पत्नी, सास और साली ने रामचरन के साथ मारपीट की थी। हालांकि मारपीट में पत्नी के हाथ में भी चोट लगी थी। पत्नी और ससुरालियों द्वारा पीटे जाने से क्षुब्ध होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया।