संवाद सहयोगी, चंदौसी। दुकान पर पुत्रवधू के द्वारा हंगामा करने के बाद खुदकुशी करने वाले व्यापारी की पत्नी ने थाने में तहरीर दी है। जिसमें उन्होंने अपने पुत्रवधू और उसके माता-पिता के खिलाफ पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग उठाई है।

बता दें कि श्रवण कुमार बुक स्टाल चलाते थे। तीन दिन पहले दुकान पर आकर पुत्रवधू ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जमकर हंगामा किया था। इस दौरान मौके पर भीड़ लग गई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर श्रवण कुमार ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

व्यापारी की पत्नी सुमन ने पुलिस को दी तहरीर दी है। जिसमें उन्होंने कहा कि बेटे ने अपनी पसंद से वर्ष 2022 में शादी की थी। शादी के कुछ माह बाद ही पुत्रवधू उन लोगों से झगड़ा करके अलग रहने की मांग करने लगी। एक मई 2025 को बेटा पत्नी के साथ नगर में ही किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन, फिर पुत्रवधू रुपये व जेवरात की मांग करने लगी।

लगभग 40 दिन से पुत्रवधू अपने मायके जाकर रहने लगी। मायके से ही दुकान पर गई थी। जहां पर उसने गाली-गलौज कर काउंटर में सिर मारा और झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी। ऐसा करने के लिए पुत्रवधू को उसके माता पिता ही उकसाते रहते थे कि इन लोगों को इतना परेशान कर दें कि वह लोग जेवरात व रुपये दे दे। तीनों ने मिलकर उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया है।