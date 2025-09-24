Language
    मिशन शक्ति में छात्रा बनी एक दिन की प्र‍िंस‍िपल, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की सुनी समस्‍याएं

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:45 PM (IST)

    संभल के एक गांव में मिशन शक्ति 5.0 के तहत मीना दिवस मनाया गया जिसमें छात्राओं ने शिक्षा और आत्मरक्षा पर जागरूकता फैलाई। कक्षा छह की छात्रा प्रियांशी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। प्रियांशी ने छात्रों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में खेल के मैदान और स्वच्छता व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात हुई।

    संभल के भारतल सिरसी स्थित पीएम श्री विद्यायल में एक दिन के लिए छात्रा बनी प्रधान अध्यापिका।- जागरण

    संवाद सूत्र, संभल। गांव भारतल सिरसी स्थित पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति 5.0 योजना के तहत मीना दिवस मनाया गया। बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और चर्चाओं के जरिए शिक्षा, आत्मरक्षा, स्वच्छता और समानता जैसे मुद्दों पर जागरुकता फैलाई। इस दौरान कक्षा छह की छात्रा प्रियांशी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाकर नेतृत्व का अवसर दिया।

    प्रियांशी ने छात्र-छात्राओं और शिक्षकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। बच्चों ने खेल के मैदान का विकास, स्वच्छता व्यवस्था और सोलर पैनल से बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यकताओं को सामने रखा। प्रियांशी ने इन मुद्दों पर उच्चाधिकारियों से कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापक अभिषेक रस्तोगी, ग्राम प्रधान, अभिभावक और शिक्षक मौजूद रहे।

