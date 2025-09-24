मिशन शक्ति में छात्रा बनी एक दिन की प्र‍िंस‍िपल, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की सुनी समस्‍याएं

संभल के एक गांव में मिशन शक्ति 5.0 के तहत मीना दिवस मनाया गया जिसमें छात्राओं ने शिक्षा और आत्मरक्षा पर जागरूकता फैलाई। कक्षा छह की छात्रा प्रियांशी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। प्रियांशी ने छात्रों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में खेल के मैदान और स्वच्छता व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात हुई।

संभल के भारतल सिरसी स्थित पीएम श्री विद्यायल में एक दिन के लिए छात्रा बनी प्रधान अध्यापिका।- जागरण