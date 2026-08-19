राष्ट्रगान पर SP MP जियाउर्रहमान बर्क का विवादित बयान: बोले- 'कुछ शब्दों से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन'

जागरण संवाददाता, संभल। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने राष्ट्रगान का समर्थन करते हुए इसके कुछ शब्दों पर आपत्ति जताई है। मंगलवार शाम उन्होंने अपने आवास पर कहा कि मुस्लिम समाज की समझ के अनुसार राष्ट्रगान के कुछ शब्द संविधान से मिली धार्मिक स्वतंत्रता से टकराते हैं। इसी वजह से वे राष्ट्रगान गाने में असमर्थ हैं।

सांसद ने कहा कि पूरा देश और मुस्लिम समाज राष्ट्रगान का सम्मान करता है। राष्ट्रगान न गा पाना उनकी मजबूरी है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के वंदे मातरम् के समर्थन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के समर्थन से पूरी कौम का समर्थन नहीं माना जा सकता।

बर्क ने दावा किया कि उलमा-ए-किराम, मुस्लिम संगठन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रमुख मुस्लिम निकाय भी इस मुद्दे पर इसी पक्ष में हैं। उनका कहना है कि धार्मिक कारणों से मुस्लिम समाज राष्ट्रगान का समर्थन नहीं कर सकता।