संभल में थाना प्रभारियों का फेरबदल: SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने बदले कार्यक्षेत्र, जुनावई के इंचार्ज हटाए

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। जिले में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा सात थाना प्रभारियों और निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है, जिसमें चंदौसी के प्रभारी निरीक्षक रहे मोहित कुमार को चंदौसी से हटाकर असमोली का थाना प्रभारी बनाया गया है जबकि असमोली के थाना प्रभारी राजीव कुमार अब गुन्नौर थाने की कमान संभालेंगे।

हटाए गए जुनावई के थाना प्रभारी, थाना प्रभारियों में बड़ा फेरबदल एसपी ने हजरतनगर गढ़ी के थाना प्रभारी अनुज कुमार तोमर को चंदौसी थाने का प्रभारी निरीक्षक तैनात किया गया है। गुन्नौर की थाना प्रभारी अखिलेश कुमार को स्थानांतरित कर जुनावई का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं जुनावई के थाना प्रभारी रहे मेघपाल सिंह को हटाकर अब थाना प्रभारी एएचटीयू और मानव अधिकार सेल का प्रभारी बनाया गया है।