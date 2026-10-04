संभल में सपा का मास्टरस्ट्रोक: क्या पुराना चेहरा या 'छिपा रुस्तम' बनेगा उम्मीदवार, गेम प्लान की अंदरूनी कहानी

सौरभ सक्सेना, चंदौसी। चंदौसी सीट पर सपा करीब तीन दशकों में केवल दो ही बार अपने विधायक बनवा सकी है। 2012 में सपा से जीत चुकी लक्ष्मी गौतम अब बदायूं का रुख कर चुकी हैं तो 2002 में भाजपा से मात्र 700 वोटों से हारने वाले सतीश प्रेमी भी बिसौली सीट से दावेदार हैं।

इस बार सपा से सबसे प्रबल दावेदार के रूप में विमलेश कुमारी का नाम है। हालांकि एक पूर्व जनप्रतिनिधि का नाम भी अंदरखाने चर्चा में है जो फिलहाल दूसरी पार्टी में रहकर सपा में भी अपनी पैठ गहरी कर रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार सपा ऐन मौके पर इस ''छिपे रुस्तम'' पर भी दांव खेल सकती है।चंदौसी से 1993 में करनसिंह सपा के टिकट से जीते थे। दूसरे नंबर पर भाजपा की गुलाबदेवी रही थीं। सपा को दूसरी जीत 2012 में मिली, जब गुलाब देवी को हराकर लक्ष्मी गौतम विधायक बनीं। जीत के वाबजूद पति से विवाद तथा कुछ अन्य कारणों से चर्चा में आईं लक्ष्मी गौतम का टिकट सपा ने 2017 में काट दिया था तो 2022 में में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया।

बदायूं की बिसौली तहसील में मायका होने के कारण इस बार उन्होंने अपना रुख उधर कर लिया। हालांकि इसके पीछे वह सपा के प्रति अपनी निष्ठा तथा हाईकमान के इशारे को बता रही हैं। इधर 2002 में गुलाब देवी से केवल 700 वोटों और 2007 में बसपा के गिरीश चंद्र से 7282 वोटों से हारने वाले सतीश प्रेमी ने भी बिसौली की ओर रुख कर लिया है। ऐसे में सपा की प्रमुख दावेदार के रूप में विमलेश का ही नाम है। विमलेश ने 2022 का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था। 2017 के चुनाव में वह सपा और कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी थीं। दोनों ही बार वह उपविजेता रही थीं।