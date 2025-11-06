संसू जागरण, मढ़न (संभल) । टूर से लौट रही स्कूली बस पर पथराव व तोड़फाेड़ की घटना सामने आई है। इस घटना में बस सवार कई छात्र घायल हो गए हैं। पथराव के बाद चालक ने बस को कालेज की ओर दौड़ा दिया। चीख-पुकार मचने के साथ-साथ भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस मामले में प्रधानाचार्य ने स्कूल के शिक्षक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

थाना क्षेत्र के गांव हरथला स्थित सैनिक वीर अब्दुल हमीद हायर सैकेंड्री स्कूल से बच्चे व शिक्षकों का एक दल बस द्वारा तीन नवंबर को टूर के लिए आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा के लिए गया था। आगरा व फतेहपुर सीकरी घूमने के बाद टूर में शामिल स्कूली बच्चे मथुरा व वृंदावन आ गए। वहां मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में लाइन में खड़ा करने को लेकर शिक्षक नज्म व छात्र योगेंद्र में कहासुनी हो गई थी। फिर मामले को निपटा दिया गया था और छात्र ने भी माफी मांग ली थी। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया था।

आरोप है कि गुरुवार की सुबह को टूर में शामिल बच्चों की बस वापस कालेज की ओर लौट रही थी कि जैसे ही बस असमोली थाना क्षेत्र में गांव सैंधरी के निकट धर्म कांटे पर पहुंची तो वहां पर पहले से ही खड़े करीब 20 युवकों ने बस को रुकवा लिया और लाठी डंडों व सरिया से हमला करने के साथ ही पथराव कर दिया। ये बाहरी युवक शिक्षक ने बुलाए थे। अचानक हुए हमले से बस में सवार छात्रों में खलबली मच गई और उन्होंने जैसे तैसे नीचे लेकर जान बचाई। वहीं हमले के बाद चालक ने बस को भगा दिया और जैसे तैसे बस को स्कूल लेकर पहुंचे। स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य ने पुलिस काे मामले की सूचना दी। छात्रों ने बताया कि एक बच्चे की शिक्षक से कहासुनी हो गई थी। जहां उसने कहा कि कोई गलती न होने के बाद भी उसने शिक्षक से माफी मांग ली थी।