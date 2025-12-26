जागरण संवाददाता, चंदौसी। क्षेत्र के करेली निवासी युवक अमृत सिंह की दो दिन पहले नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमृत सिंह अपने एक साथी के साथ वहां के गांव घोड़ी बछेड़ी रहकर पुताई आदि का कार्य करता था। 24 दिसंबर की रात करीब आठ बजे अजयपुर जंक्शन और वोडा जंक्शन के बीच रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। स्वजन ने युवक की हत्या की आशंका जताई है।

बताया गया कि घटना के समय अमृत (18) अपने दोस्त सुखबीर के साथ कमरे में लेटा हुआ था। इसी दौरान अमृत टायलेट जाने की बात कहकर बाहर निकल गया। लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। सुखवीर ने जब उसे फोन किया तो अमृत ने उसे फिर फोन करने की बात कहकर फोन काट दिया।इसके बाद कई बार नंबर ट्राई किया पर बात नहीं हो सकी।

सुबह काम पर जाने के समय ठेकेदार बंटी ने अमृत को फोन किया, लेकिन फोन एक सिपाही ने उठाया। सिपाही ने बताया कि अमृत की मौत हो चुकी है और परिजनों का नंबर मांगा। इसके बाद मृतक के चाचा मनोज को सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया।