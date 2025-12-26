हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, बिना किसी पुलिस कार्रवाई के ही शव का किया अंतिम संस्कार
उत्तर प्रदेश के सम्भल शहर में एक सड़क हादसे में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक के शव का बिना किसी पुलिस कार ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सौंधन। कैला देवी थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव निवासी युवक की सड़क हादसे में घायल होने के बाद शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वजन ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
गांव निवासी 32 वर्षीय मुकेश 19 दिसंबर की शाम अपने बेटे तनजीत व रोहित के साथ किसी रिश्तेदारी से लौट रहे थे। जैसी ही वह धनारी थाना क्षेत्र के आर्थल चौराहे के नजदीक पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बेटा रोहित व मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्वजन ने बेहतर उपचार के लिए मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
गुरुवार को हालत में सुधार न होने पर मुरादाबाद से दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। दिल्ली के अस्पताल में शुक्रवार की सुबह मुकेश की मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलने पर स्वजन में खलबली मच गई। उन्होंने बिना किसी पुलिस कार्रवाई के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
