संवाद सूत्र, सौंधन। कैला देवी थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव निवासी युवक की सड़क हादसे में घायल होने के बाद शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वजन ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

गांव निवासी 32 वर्षीय मुकेश 19 दिसंबर की शाम अपने बेटे तनजीत व रोहित के साथ किसी रिश्तेदारी से लौट रहे थे। जैसी ही वह धनारी थाना क्षेत्र के आर्थल चौराहे के नजदीक पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बेटा रोहित व मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्वजन ने बेहतर उपचार के लिए मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।