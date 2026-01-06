Language
    UP Weather: संभल में मौसम ने फिर बदली करवट, अगले 3 दिनों के लिए हो जाइए तैयार; दिखेगा बड़ा बदलाव

    By Shiv Narayan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:53 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई : तीन दिन के अंतराल के बाद जनपद में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। लगातार दो दिन तक कोहरे का असर न के बराबर रहने के बाद तीसरे दिन मंगलवार को सुबह से ही स्थिति बदली नजर आई। जहां तड़के कुछ समय के लिए धूप खिली, वहीं इसके बाद पूरा दिन कोहरे की चादर में लिपटा रहा। घने कोहरे के चलते हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता कम होने के कारण कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे यात्रा का समय भी बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही आर्द्रता बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 97 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे ठंड का असर और अधिक तीखा महसूस किया जा रहा है। बढ़ी हुई आर्द्रता के कारण गलन भी तेज हो गई है और सुबह-शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक ठंड और अधिक कड़ाके की हो सकती है, साथ ही कोहरे का असर भी बना रहेगा। मौसम के इस बदले मिजाज का असर दैनिक जनजीवन के साथ-साथ यातायात और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।