'ट्रैफिक अटैक': जाम के हॉटस्पॉट बने चौराहे, व्यवस्था संभालने में फेल 'निजाम'

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या दिनों-दिन बड़ती जा रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि रोजमर्रा की आवाजाही तक मुश्किल हो गई है। शहर के चंदौसी चौराहा, अस्पताल चौराहा, शंकर चौराहा और चौधरी सराय चौराहा अब जाम के हाटस्पाट बनकर उभर चुके हैं।

दैनिक जागरण की टीम ने इन प्रमुख स्थानों का जायजा लिया। जिसमें हर जगह एक ही तस्वीर दिखी। बेतरतीब खड़े वाहन, ई-रिक्शा की लाइनें और ट्रैफिक कर्मियों की मशक्कत के बावजूद अनियंत्रित हालात नजर आए। सुबह स्कूल जाने का समय और दोपहर छुट्टी का वक्त जाम का सबसे खतरनाक चरण होता है। इन घंटों में तो पैदल चलना भी चुनौती बन जाता है।

कई बार जाम की वजह से एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं तक को रास्ता नहीं मिल पाता। नगर पालिका द्वारा समय-समय पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान भी अस्थायी साबित हुए हैं। सड़क किनारे दोबारा कब्जा होने से समस्या जस की तस बनी रहती है। तेजी से बढ़ती ई-रिक्शाओं ने शहर की चाल बिगाड़ दिया है।

चंदौसी चौराहे की स्थिति सबसे गंभीर है, जहां से दिल्ली, अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूं व चंदौसी की ओर जाने वाले वाहन लगातार गुजरते हैं। यहां अक्सर घंटों तक जाम लगा रहता है। शहरवासी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने के बाद ठोस योजना तैयार कर इस बढ़ती समस्या का स्थायी समाधान निकाल सके।

सुबह 11 बजे चंदौसी चौराहा सबसे व्यस्त और प्रभावित दिखा रविवार की सुबह और दोपहर दोनों समय चंदौसी चौराहा भारी भीड़ से जूझता दिखा। यहां दिल्ली, अलीगढ़, मुरादाबाद और बदायूं की ओर जाने वाले वाहनों की लगातार आवाजाही रहती है। लगातार एक साथ कतार में ई-रिक्शा खड़ी होने के कारण जाम की स्थिति बनी रही।

मुरादाबाद से जैसे ही रोडवेज बस चंदौसी चौराहे पर पहुंची तो कई ई-रिक्शा सवारियों को लेकर आपस में झगड़ते दिखे। दाएं-बाएं खड़ी बाइकों और ठेले वालों की वजह से सड़क और संकरी हो गई है, जिससे पूरे दिन व्यवस्था बिगड़ी रहती है।

सुबह 11: 10 बजे अस्पताल चौराहा के नजदीक खड़े वाहन बने मुसीबत अस्पताल चौराहा पर हालत और खराब हैं। कचहरी के सामने बेतरतीब खड़ी बाइकों और ई-रिक्शा ने सड़क को आधा घेर रखा है। दोपहर के समय तो ई-रिक्शा के बढ़ते दबाव से यहां एंबुलेंस तक जाम में फंसी नजर आई। होटल और मेडिकल स्टोर के सामने खड़े वाहनों ने ट्रैफिक को और धीमा कर दिया। पार्किंग की ठोस व्यवस्था न होने से जाम लगता रहता है। स्कूली बच्चे यहां सबसे अधिक परेशान होते हैं।

सुबह 11: 20 बजे शंकर चौराहा पर दिन भर राहगीर परेशान शंकर चौराहे पर जाम चरम पर था। नजदीक ही खडे दुकानों के बाहर खड़े ई-रिक्शा और दर्जनों बाइकों ने सड़क को लगभग आधा घेर लिया था। स्कूली बच्चों और राहगीरों को पैदल निकलने में भी काफी परेशानी हुई। यहां दिनभर ऐसी स्थिति बनी रहती है, जिससे दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि ग्राहक वाहन खड़ा न कर पाने की वजह से खरीदारी से कतराते हैं।

दोपहर 12: 05 बजे चौधरी सराय चौराहा पर कतार में खड़ी ई-रिक्शा ने लगाया जाम चौधरी सराय चौराहा पूरी तरह जाम में जकड़ा दिखा। ई-रिक्शा, आटो और दुपहिया वाहनों की अव्यवस्थित लाइनें सड़क के दोनों ओर देखी गईं। दुकानों के बाहर खड़े वाहन और सड़क किनारे रुकने वाले रिक्शा चालकों ने हालात और खराब कर दिए। ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी और लगातार आवाजाही नियंत्रित करने में जुटी रही, जिससे कुछ देर बाद स्थिति थोड़ा सामान्य हो सकी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रोज इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है।