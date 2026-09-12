संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने किया फेरबदल: 29 सब इंस्पेक्टर के तबादले, 10 से ज्यादा चौकी प्रभारी बदले

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने 29 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। उप निरीक्षक चमन सिंह को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना चंदौसी, अजय सिंह को चौकी प्रभारी पतरिया, सुरेश कुमार को चौकी प्रभारी वैरपुर, जगत सिंह को चौकी प्रभारी देहपा, राहुल सिंह पुंडीर को चौकी प्रभारी मंडी, मुकेश कुमार को चौकी प्रभारी बरई और दिनेश कुमार को चौकी प्रभारी पाठकपुर भेजा गया है।

शिवाजी पुंडीर को चौकी प्रभारी सरथल, अंकुर तोमर को चौकी प्रभारी सरथल से चौकी प्रभारी चंदौसी रोड, दिनेश कुमार को कस्बा रायसत्ती से चौकी प्रभारी चौधरी सराय, अशोक कुमार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी नरौली कस्बा भेजा गया है।