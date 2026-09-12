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संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने किया फेरबदल: 29 सब इंस्पेक्टर के तबादले, 10 से ज्यादा चौकी प्रभारी बदले

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Published: Sat, 12 Sep 2026 09:06 AM (IST)

संभल के पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने 29 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। इस तबादले ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने किया फेरबदल।

  2. कुल 29 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए।

  3. 10 से अधिक चौकी प्रभारियों को नई तैनाती मिली।

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने 29 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। उप निरीक्षक चमन सिंह को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना चंदौसी, अजय सिंह को चौकी प्रभारी पतरिया, सुरेश कुमार को चौकी प्रभारी वैरपुर, जगत सिंह को चौकी प्रभारी देहपा, राहुल सिंह पुंडीर को चौकी प्रभारी मंडी, मुकेश कुमार को चौकी प्रभारी बरई और दिनेश कुमार को चौकी प्रभारी पाठकपुर भेजा गया है।

शिवाजी पुंडीर को चौकी प्रभारी सरथल, अंकुर तोमर को चौकी प्रभारी सरथल से चौकी प्रभारी चंदौसी रोड, दिनेश कुमार को कस्बा रायसत्ती से चौकी प्रभारी चौधरी सराय, अशोक कुमार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी नरौली कस्बा भेजा गया है।

पंकज कुमार को चौकी प्रभारी अकरौली से चौकी प्रभारी कस्बा रायसत्ती, जितेंद्र कुमार को चौकी प्रभारी पाठकपुर से सर्विलांस सेल, सीमा सिंह को पुलिस लाइन से थाना नखासा और अमरदीप को थाना बहजोई से थाना नखासा भेजा गया है।

कई उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले

अनार सिंह व राजेश कुमार यादव को पुलिस लाइन से थाना गुन्नौर, संजय सिंह को थाना कुढ़फतेहगढ़ से थाना बनियाठेर, लोकेश कुमार को चौकी प्रभारी कस्बा बबराला से थाना बहजोई, सुभाष चंद व संजीव कुमार को पुलिस लाइन से थाना बहजोई, भुवनेश्वर सिंह व ओमवीर सिंह को पुलिस लाइन से थाना बबराला भेजा गया है।

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ओम प्रकाश शाक्य को थाना असमोली भेजा 

कमलेन्द्र कुमार को थाना हजरतनगरगढ़ी, अशोक कुमार को थाना एचौड़ा कंबोह, गोपाल चंद को सम्मन सेल, अभिराज सिंह को थाना धनारी, सुनील कुमार को थाना रायसत्ती और ओम प्रकाश शाक्य को थाना असमोली भेजा गया है।

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