संभल में चामुंडा मंदिर की जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध दो मंजिला धर्मकांटा जमींदोज

जागरण संवाददाता, संभल। शुक्रवार को तहसील प्रशासन ने चामुंडा मंदिर की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाए गए दो मंजिला धर्मकांटे को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।

तहसील क्षेत्र के गांव सिरसी में ग्राम सभा की गाटा संख्या 692 में कुल 0.065 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। इसमें से 72 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया था। मामले में क्षेत्रीय लेखपाल ने 14 फरवरी 2025 को तहसीलदार के न्यायालय में आख्या प्रस्तुत की थी।