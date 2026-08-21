संभल में चामुंडा मंदिर की जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध दो मंजिला धर्मकांटा जमींदोज
संभल में तहसील प्रशासन ने चामुंडा मंदिर की भूमि पर बने अवैध दो मंजिला धर्मकांटे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई।
जागरण संवाददाता, संभल। शुक्रवार को तहसील प्रशासन ने चामुंडा मंदिर की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाए गए दो मंजिला धर्मकांटे को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।
तहसील क्षेत्र के गांव सिरसी में ग्राम सभा की गाटा संख्या 692 में कुल 0.065 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। इसमें से 72 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया था। मामले में क्षेत्रीय लेखपाल ने 14 फरवरी 2025 को तहसीलदार के न्यायालय में आख्या प्रस्तुत की थी।
इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के तहत सुनवाई हुई। तहसीलदार के न्यायालय ने 13 मार्च 2026 को बेदखली का आदेश पारित किया था। आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई, जिसे 24 जुलाई 2026 को निरस्त कर दिया गया।
इसके साथ ही तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया। तहसील प्रशासन ने कार्रवाई के लिए राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल समेत आठ कर्मचारियों की टीम गठित की थी।
शुक्रवार को टीम तहसीलदार धीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से दो मंजिला धर्मकांटे को ध्वस्त कराया गया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा।
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