संभल में संपत्ति के नाम पर रचा चार करोड़ का खेल, 30 लाख हड़पते ही हुआ धोखाधड़ी का खुलासा
संभल में संपत्ति के नाम पर चार करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 30 लाख रुपये हड़प लिए, जिसके बाद धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
संवाद सहयोगी, संभल। एक व्यक्ति ने पैतृक संपत्ति बेचने के नाम पर ठगी किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर नखासा थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि कुछ लोगों ने पत्नी की पैतृक संपत्ति के नाम पर चार करोड़ों का खेल रचा और 30 लाख रुपये हड़प लिया।
बहजोई थाना क्षेत्र के पुराना बाजार निवासी अजय कुमार ने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि करीब छह माह पहले संभल निवासी मियां इंतेजार हुसैन, सलमान और मुजफ्फरनगर निवासी शौकीन उनसे मिलने आए थे।
मुख्य आरोपित इंतेजार हुसैन ने बताया था कि उसकी पत्नी तबस्सुम जैवा परवीन को उसकी मां से रजिस्ट्री और वसीयत के जरिये पैतृक संपत्ति मिली थी, लेकिन उसके भाई मुजाफ और मंजर अली उसे हिस्सा नहीं दे रहे हैं और झूठे मुकदमे कर दिए हैं।
उसकी पत्नी तबस्सुम से संपत्ति बेचने की बात कही और बताया कि उसने कुछ लोगों के साथ पहले ही संपत्ति का एग्रीमेंट करा रखा है, लेकिन वे न तो मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं और न ही जरूरत में रुपये दे रहे हैं। तबस्सुम ने संपत्ति बेचने की इच्छा जताई और उसकी कीमत करीब तीन से चार करोड़ रुपये बताई।
अजय कुमार ने मुकदमे की पैरवी और खर्च उठाने के बदले संपत्ति में 40 प्रतिशत हिस्सा देने की बात कही। तबस्सुम राजी हो गई और सात लाख रुपये लेकर चली गई। इसके बाद 26 जुलाई 2025 को पहले वाला रजिस्ट्री एग्रीमेंट निरस्त कर नया रजिस्ट्री एग्रीमेंट करा दिया गया। बाद में तबस्सुम ने जरूरतों का हवाला देकर अजय कुमार से कुल 23 लाख रुपये और ले लिए।
अजय का कहना है कि अब तक तबस्सुम 30 लाख रुपये ले चुकी है। करीब 20 दिन पहले उसने उसे संभल बुलाया और एग्रीमेंट खारिज कराने की बात कहकर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी।
पीड़ित अजय कुमार ने आरोप लगाया कि इंतेजार हुसैन, उसकी पत्नी तबस्सुम जैवा परवीन, सलमान और शौकीन ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उससे धोखाधड़ी की है। मामले की तहरीर पर नखासा थाना पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
