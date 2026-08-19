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संभल में दर्दनाक हादसा: सुबह-सुबह आवारा पशुओं को भगाते समय खेत में पड़े बिजली तार की चपेट में आई महिला, मौत

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:47 PM (IST)

संभल के इशमपुर डांडा गांव में आवारा पशुओं को भगाते समय एक महिला खेत में पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

एआई जेनरेटेड इमेज है।

एआई जेनरेटेड इमेज है।

जागरण संवाददाता, संभल। गुन्नौर कोतवाली के गांव इशमपुर डांडा में बुधवार सुबह आवारा पशुओं को भगाने गई महिला खेत के पास पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गई। करंट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

गांव निवासी कमला देवी ने बुधवार सुबह करीब पांच बजे घर के बाहर काफी संख्या में आवारा पशुओं को देखा। वह पशुओं को भगाते हुए खेतों की ओर ले जाने लगीं।

इसी दौरान पड़ोसी खेत के पास जमीन पर पड़ा बिजली का तार उनके पैर से छू गया। तार की चपेट में आते ही उन्हें करंट लग गया। बचने के प्रयास में उनका हाथ भी तार से छू गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर तड़पने लगीं।

महिला को तड़पता देखकर स्वजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने किसी तरह उन्हें बिजली के तार से अलग किया और तत्काल सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे।

वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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