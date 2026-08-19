संभल में दर्दनाक हादसा: सुबह-सुबह आवारा पशुओं को भगाते समय खेत में पड़े बिजली तार की चपेट में आई महिला, मौत

जागरण संवाददाता, संभल। गुन्नौर कोतवाली के गांव इशमपुर डांडा में बुधवार सुबह आवारा पशुओं को भगाने गई महिला खेत के पास पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गई। करंट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

गांव निवासी कमला देवी ने बुधवार सुबह करीब पांच बजे घर के बाहर काफी संख्या में आवारा पशुओं को देखा। वह पशुओं को भगाते हुए खेतों की ओर ले जाने लगीं। इसी दौरान पड़ोसी खेत के पास जमीन पर पड़ा बिजली का तार उनके पैर से छू गया। तार की चपेट में आते ही उन्हें करंट लग गया। बचने के प्रयास में उनका हाथ भी तार से छू गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर तड़पने लगीं।