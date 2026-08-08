संभल: आधी रात घर में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, चारपाई पर चढ़कर बचाई जान; ग्रामीणों ने ऐसे किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, संभल। गुन्नौर कोतवाली के गांव रसूलपुर में शुक्रवार रात करीब एक बजे एक मगरमच्छ अचानक सतीश के घर में घुस आया। खटपट की आवाज सुनकर सतीश की आंख खुली तो कमरे में काफी लंबा और बड़ा जीव दिखाई दिया।

मगरमच्छ को देखकर वह शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागे। सतीश की चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए। मगरमच्छ को सामने देखकर परिवार के लोग डर के मारे चारपाइयों पर खड़े होकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से एक कमरे में बंद कर दिया गया।