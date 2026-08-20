संभल: दुकान से खरीदकर खाई मैगी, एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ी; उल्टी और चक्कर की शिकायत

जागरण संवाददाता, संभल। असमोली क्षेत्र के गांव गुमसानी में दुकान से मैगी के पैकेट लाकर खाना एक परिवार के पांच लोगों को भारी पड़ गया। मैगी खाने के कुछ ही देर बाद सभी की हालत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी और चक्कर आने के साथ ही घबराहट होने लगी। हालत बिगड़ने पर आसपास के लोग घर पहुंचे और निजी चिकित्सक से उपचार कराया। करीब 12 घंटे बाद भी पांचों की हालत पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी थी।

गांव गुमसानी निवासी ज्ञान सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम करीब आठ बजे वह अपने स्वजन के साथ बिजनौर के जहानाबाद धाम पर जात लगाने के लिए गए थे। घर पर उनकी सास सोनावती, समधन अनेकवती, दो बेटियां सुआली और निशा तथा बेटा विशेष मौजूद थे।

रात करीब नौ बजे बेटी सुआली पड़ोस की दुकान से मैगी के पैकेट लेकर आई। इसके बाद घर में मौजूद पांचों लोगों ने मैगी बनाकर खाई। मैगी खाने के कुछ देर बाद पांचों की हालत बिगड़ने लगी। सभी को उल्टी, चक्कर, जी मिचलाने और घबराहट की शिकायत होने लगी।

कुछ ही देर में हालत इतनी खराब हो गई कि कई लोगों के लिए चारपाई से उठना भी मुश्किल हो गया। घर में मौजूद लोगों की हालत बिगड़ने की जानकारी होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।

पड़ोसियों ने घर पर ही दवा कराई, लेकिन इसके बाद भी पांचों को राहत नहीं मिली। पांचों की हालत में सुधार नहीं होने पर पड़ोसियों ने जहानाबाद धाम में मौजूद ज्ञान सिंह को फोन कर घटना की जानकारी दी। ज्ञान सिंह घबरा गए और गुरुवार की सुबह घर लौट आए।