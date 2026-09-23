संभल: तालाब में डूबे मजदूर का 16 घंटे बाद मिला शव, PAC के गोताखोरों ने दलदल से निकाला

संवाद सहयोगी, संभल। गांव चिमियावली में मंगलवार की शाम तालाब में नहाते समय गहरे पानी में डूबे मजदूर रामजीमल का शव करीब 16 घंटे की मशक्कत के बाद बुधवार की सुबह बरामद हो गया। बबराला पीएसी से पहुंची गोताखोरों की दो टीमों ने करीब दो घंटे की तलाश के बाद तालाब के दलदली हिस्से में फंसा शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मालूम हो कि मंगलवार की शाम पांच बजे के करीब काेतवाली क्षेत्र के गांव चिमियावली निवासी रामजीमल गांव के तालाब में नहाने गए थे। तालाब में पानी अधिक और गहराई ज्यादा होने के कारण वह अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए।

काफी देर तक घर नहीं लौटे तो स्वजन ने तलाश शुरू की। ग्रामीणों से तालाब में डूबने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए थे। ग्रामीणों ने अपने स्तर से काफी देर तक तालाब में उनकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी।