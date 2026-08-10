संभल में कांवड़ियों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा, गैर समुदाय के लोगों पर पथराव करने का आरोप

जागरण संवाददाता, संभल। कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार रात साढ़े 11 बजे उस समय तनाव पैदा हो गया, जब कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि गैर समुदाय के कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। इससे नाराज कांवड़िये चौधरी सराय पुलिस चौकी के सामने पहुंच गए और हंगामा करने लगे।

कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। हालांकि पुलिस पथराव की बात से इनकार कर रही है। हयात नगर क्षेत्र के शिव भक्त जल लेकर लौट रहे थे।आरोप है कि चौधरी सराय क्षेत्र में गलियों के अंदर दूसरे संप्रदाय के लोगों द्वारा उन पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद शिव भक्त नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस चौकी पर पहुंच कर हंगामा करना शुरू कर दिया।