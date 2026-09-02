संभल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के द्वितीय चरण को रफ्तार, 329.78 हेक्टेयर भूमि खरीद को मिली मंजूरी

संवाद सहयोगी, बहजोई(संभल)। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के समीप औद्योगिक गलियारा परियोजना के द्वितीय चरण के निर्माण के लिए संभल में 329.7885 हेक्टेयर भूमि किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी। इसके लिए भूमि खरीद की दर और कुल प्रस्तावित धनराशि के कार्यवृत्त को मंडलायुक्त की ओर से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी वर्तमान सर्किल रेट सूची, जो एक अगस्त 2025 से प्रभावी है, उसी के अनुसार किसानों से आपसी समझौते के आधार पर खरीदी जाने वाली भूमि का मूल्य 602 करोड़ 14 लाख 58 हजार 720 रुपये निर्धारित किया गया है।