यूपी का वो गांव जहां दूषित पानी की वजह से फैल रहा हेपेटाइटिस सी, बीते कुछ सालों में कई लोगों की हो चुकी मौत

संवाद सूत्र, मढ़न (संभल)। असमोली ब्लाक क्षेत्र के गांव भैंसोड़ा में हेपेटाइटिस सी रोग का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को इस बीमारी से एक और ग्रामीण की मौत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में 12 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जिससे गांव में दहशत का माहौल है। गांव के लोगों का कहना है कि इस बीमारी के पीछे दूषित पानी का कारण माना जाता है। क्योंकि लोगों को शुद्ध पानी मुहैया नहीं हो रहा है।

गांव भैंसोड़ा निवासी सूरज पाल की करीब छह महीने पहले हालत बिगड़ने लगी थी। लगातार कमजोरी और अन्य लक्षण सामने आने पर चिकित्सक ने जब ब्लड जांच कराई तो रिपोर्ट में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई। इसके बाद स्वजन उन्हें मुरादाबाद जिला अस्पताल ले गए, वहां करीब तीन महीने तक इलाज चला लेकिन, हालत में खास सुधार नहीं हुआ। फिर बरेली और मेरठ में भी उपचार कराया गया। बावजूद इसके बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा।

सोमवार को स्वजन सूरज पाल को अमरोहा स्थित एक हकीम के पास इलाज के लिए ले जा रहे थे लेकिन, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब पांच साल से गांव में हेपेटाइटिस-सी तेजी से फैल रहा है। बताया कि दूषित पानी इस बीमारी के फैलने का एक बड़ा कारण हो सकता है।

ग्रामीणों ने कई बार स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। करीब पांच महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने गांव में तीन दिन का जांच शिविर लगाया था, जिसमें 150 से अधिक लोग हेपेटाइटिस सी ग्रस्त पाए गए थे। कुछ मरीजों को दवा जरूर दी गई, लेकिन अधिकांश मामलों में इलाज अधूरा रह गया और आगे की कोई निगरानी नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शिविर लगाने के बाद विभाग ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।

एक साल पहले ओवरहेड टैंक तैयार होने के बाद भी नहीं मिल रहा शुद्ध पानी

मढ़न : भैंसोड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि अधिकांश डाक्टरों ने पानी गंदा होने के कारण रोग फैलने की बात कही है लेकिन, गांव में हर घर जल मिशन के अंतर्गत बनाया गया ओवरहैड टैंक एक साल पहले तैयार हो गया है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कारण अभी तक टैंक को चालू नहीं किया गया है, जिससे शुद्ध पेयजल से ग्रामीण वंचित हैं। आशंका जताई कि दूषित पानी से यह रोग फैल रहा है। इससे ग्रामीणों में रोष है।

हेपेटाइटिस सी से इन लोगों की हो चुकी है मौत

मढ़न : भैंसोड़ा गांव में हेपेटाइटिस सी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। गांव में हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जिसमें आमना, अबरार, अनवार, दिलेहसन, शराफत, उम्मेतीन, जुमरत, हमीद, साबिर, नौबत पाल, भूरी, जैबुल, रामलाल और अब सूरज पाल की मृत्यु हो चुकी है।