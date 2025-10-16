त्याेहारों पर संभल में नहीं थमेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमओ ने दिए निर्देश

संवाद सहयोगी, बहजोई। दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे आकस्मिक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रहेंगी। वहीं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नियमित रूप से खुले रहेंगे।

सीएमओ ने कहा कि सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। वहीं किसी को भी उनकी अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत न करने के लिए कहा गया है। साथ ही सीएचसी पर जीवन रक्षक औषधियां जैसे एआरबी, एएसबी, आईबी ड्रिप और आक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीएचसी पर भी सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रखने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि सभी जांचे व पैथोलाजी उपकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील रहें।