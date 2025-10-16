Language
    त्याेहारों पर संभल में नहीं थमेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमओ ने दिए निर्देश

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज को देखते हुए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, और जीवन रक्षक औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उपचार की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे आकस्मिक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रहेंगी। वहीं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नियमित रूप से खुले रहेंगे।

    सीएमओ ने कहा कि सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। वहीं किसी को भी उनकी अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत न करने के लिए कहा गया है। साथ ही सीएचसी पर जीवन रक्षक औषधियां जैसे एआरबी, एएसबी, आईबी ड्रिप और आक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीएचसी पर भी सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रखने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि सभी जांचे व पैथोलाजी उपकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील रहें।

    श्वास एवं जले (बर्न) रोगियों के लिए अलग वार्ड आरक्षित किया जाए, जिसमें सभी जीवन रक्षक औषधियां, ड्रेसिंग सामग्री, आक्सीजन व आईबी फ्लूड पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। सीएमओ ने कहा कि त्योहारों के दौरान पटाखों से जलने, मद्यपान से सड़क दुर्घटना, फूड प्वाइजनिंग एवं आंखों की चोट (आई इंजरी) जैसी संभावित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय से उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि सभी एंबुलेंस 24 घंटे चालू अवस्था में रहें और सभी चिकित्सा अधीक्षक अपने-अपने केंद्रों पर अनिवार्य रूप से निवास करें।