संभल में हेडमास्टर ने कड़ी मेहनत और लगन से बदली विद्यालय की तस्वीर, अब ब्रजकिशोर को मिलेगा राज्य पुरस्कार

संवाद सहयोगी, जागरण बहजोई। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव रसूलपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रजकिशोर का राज्य पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और शैक्षिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए किए गए उनके प्रयासों को इस उपलब्धि का आधार माना गया है।

प्रधानाध्यापक ब्रजकिशोर वर्ष 2015 से कंपोजिट विद्यालय रसूलपुर में कार्यरत हैं। विद्यालय की जिम्मेदारी संभालने के समय नामांकन और विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम थी। विद्यालय का भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण भी अपेक्षित स्तर का नहीं था। उन्होंने स्थिति को बदलने के लिए शिक्षक टीम के साथ मिलकर लगातार प्रयास शुरू किए। उनका विशेष जोर अभिभावकों से संवाद बढ़ाने और विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय से जोड़ने पर रहा। उन्होंने नियमित अभिभावक बैठकों के साथ जरूरत के अनुसार दूरभाष से भी अभिभावकों से संपर्क किया।

विद्यार्थियों की पढ़ाई और उपस्थिति की लगातार निगरानी की गई। कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति और ग्राम समुदाय को भी विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ा गया। इन प्रयासों से धीरे-धीरे विद्यालय के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ा।