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संभल में हेडमास्टर ने कड़ी मेहनत और लगन से बदली विद्यालय की तस्वीर, अब ब्रजकिशोर को मिलेगा राज्य पुरस्कार

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Mon, 31 Aug 2026 11:33 PM (IST)

संभल के रसूलपुर कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रजकिशोर को नामांकन बढ़ाने, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और शैक्षिक वातावरण सुधारने के ...और पढ़ें

शिक्षक को मिलेगा सम्मान।

शिक्षक को मिलेगा सम्मान।

HighLights

  1. प्रधानाध्यापक ब्रजकिशोर को विद्यालय सुधार हेतु राज्य पुरस्कार मिला।

  2. रसूलपुर विद्यालय में छात्रों का नामांकन और उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी।

  3. शैक्षिक वातावरण बेहतर हुआ, छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है।

संवाद सहयोगी, जागरण बहजोई। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव रसूलपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रजकिशोर का राज्य पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और शैक्षिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए किए गए उनके प्रयासों को इस उपलब्धि का आधार माना गया है।

प्रधानाध्यापक ब्रजकिशोर वर्ष 2015 से कंपोजिट विद्यालय रसूलपुर में कार्यरत हैं। विद्यालय की जिम्मेदारी संभालने के समय नामांकन और विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम थी। विद्यालय का भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण भी अपेक्षित स्तर का नहीं था।

उन्होंने स्थिति को बदलने के लिए शिक्षक टीम के साथ मिलकर लगातार प्रयास शुरू किए। उनका विशेष जोर अभिभावकों से संवाद बढ़ाने और विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय से जोड़ने पर रहा। उन्होंने नियमित अभिभावक बैठकों के साथ जरूरत के अनुसार दूरभाष से भी अभिभावकों से संपर्क किया।

विद्यार्थियों की पढ़ाई और उपस्थिति की लगातार निगरानी की गई। कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति और ग्राम समुदाय को भी विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ा गया। इन प्रयासों से धीरे-धीरे विद्यालय के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ा।

आज विद्यालय में 425 विद्यार्थी पंजीकृत हैं और विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक रहती है। खास बात यह है कि विद्यालय में छात्राओं का नामांकन छात्रों से अधिक है। नामांकन और उपस्थिति में सुधार के साथ विद्यालय का शैक्षिक वातावरण भी बेहतर हुआ है। इन्हीं प्रयासों की बदौलत उन्हें राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

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