सावन में म्यूजिक सिस्टम की होड़ बनी बबाल: 5 हजार की शर्त हारने पर चले ईंट-पत्थर, संभल में 4 पर FIR

जागरण संवाददाता, संभल। हयातनगर के गांव आढ़ोल में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद ने मंगलवार शाम मारपीट और पथराव का रूप ले लिया। घटना में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव निवासी प्रेमपाल सैनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार शाम करीब चार बजे उनका बेटा बाबी दवा लेकर घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोककर गाली-गलौच की।