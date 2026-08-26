सावन में म्यूजिक सिस्टम की होड़ बनी बबाल: 5 हजार की शर्त हारने पर चले ईंट-पत्थर, संभल में 4 पर FIR
संभल के आढ़ोल गांव में सावन में म्यूजिक सिस्टम की होड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। 5 हजार की शर्त हारने के बाद हुए झगड़े में दो लोग घायल हुए और पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, संभल। हयातनगर के गांव आढ़ोल में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद ने मंगलवार शाम मारपीट और पथराव का रूप ले लिया। घटना में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव निवासी प्रेमपाल सैनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार शाम करीब चार बजे उनका बेटा बाबी दवा लेकर घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोककर गाली-गलौच की।
बाबी वहां से बचकर निकल आया, लेकिन आरोपित उसके घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों के बीच मारपीट के दौरान पथराव भी हुआ। इसमें बाबी और कंचन घायल हो गए।
वहीं दूसरे पक्ष के रविशंकर का कहना है कि सावन के पहले सोमवार को म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर दोनों पक्षों में प्रतियोगिता हुई थी। इसमें बाबी ने पांच हजार रुपये का इनाम भी रखा था।
प्रतियोगिता में बाबी पक्ष के हारने के बाद से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। रविशंकर ने भी पुलिस को तहरीर दी है। बुधवार को प्रेमपाल की तहरीर पर पुलिस ने दिनेश, मित्रपाल, कृष्णपाल और योगेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।