संभल के गंगा मेले में बनेगा छह बेड का अस्थाई अस्पताल, तीन एंबुलेंस रहेंगी तैनात
संभल के सिसौना डांडा गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले मेले के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले में छह बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा और तीन एंबुलेंस तैनात की जाएंगी। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में 18 कर्मचारियों का स्टाफ होगा। एंबुलेंस स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे आपात स्थिति में लोगों की मदद कर सकें।
जागरण संवाददाता, संभल। जिले के सिसौना डांडा में गंगा घाट पर लगने वाले मेले के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं। गंगा मेले में अस्थाई रूप से छह बेड का अस्पताल बनेगा। इसके साथ वहां पर तीन एंबुलेंस को भी तैनात किया गया है।
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार मेले का उद्घाटन चार नवंबर को होगा और पांच नवंबर को कार्तिक पूर्णिका का मुख्य स्नान है। वहां गंगा घाट पर हजारों की संख्या में लोग मेले में शामिल होने के लिए कई दिन पहले से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। गंगा घाट किनारे पर तंबुओं का शहर सा बस जाता है। अभी तक अमरोहा के तिगरी गंगा घाट पर मेले का आयोजन किया जाता था।
मगर अब कई सालों से जिले में गुन्नौर तहसील के रजपुरा ब्लाक क्षेत्र में सिसौना गंगा घाट पर भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। जहां गंगा किनारे आयोजित होने वाले इस मेले में जिले के काफी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ जिला पंचायत की ओर से काफी इंतजाम किए जाते हैं।
इन्हीं तैयारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी वहां मेला परिसर में अस्थाई अस्पताल स्थापित करने के साथ ही वहां पर तीन एंबुलेंस को तैनात किया जा रहा है। इनमें से दो एंबुलेंस को गंगा घाट के आसपास तथा एक को सिसौना गंगा घाट की ओर आने वाले रास्ते पर केसरपुर तिराहे पर तैनात किया गया है। जहां पर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी को इन चिन्हित स्थान पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। रजपुरा के चिकित्सा अधीक्षक डा. पवन कुमार ने बताया कि मेले में छह बेड का अस्पताल बनेगा। पांच चिकित्सक, दो फार्मासिस्ट और छह वार्ड ब्याय सहित 18 लोगों का स्टाफ होगा।
विशेष रूप से किया प्रशिक्षित, शिफ्टवार तैनात रहेंगे कर्मचारी
संभल: ग्रामीणों का कहना है कि गंगा स्नान के दौरान कई बार चेतावनी की अनदेखी करने या लापरवाही के कारण कुछ लोग गहरे पानी में फंस जाते हैं। इससे वहां डूबने की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसी को लेकर एंबुलेंस पर तैनात ईएमटी (आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन) व पायलट (एंबुलेंस चालक) को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। जिससे यदि कोई व्यक्ति डूब जाता है और गोताखोर उसे बाहर निकालते हैं तो एंबुलेंस स्टाफ उसे मौके पर प्राथमिक उपचार दे सके और समय से अस्पताल पहुंचा सके। जिससे उसके जीवन को बचाया जा सके।
सिसौना गंगा घाट पर लगने वाले मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां गंगा घाट पर दो तथा प्रमुख मार्ग पर एक एंबुलेंस को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अन्य एंबुलेंस स्टाफ को भी पांच नवंबर तक अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।- पंकज चाहल, जिला कार्डिनेटर 108 एंबुलेंस सेवा संभल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।