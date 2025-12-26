'तुम्हारे बेटे का प्रिंसिपल बोल रहा हूं...', कहकर ठग ने बैंक अकाउंट से उड़ाए 10 हजार रुपये

संवाद सूत्र, सौंधन। साइबर ठगी करने वाले अब नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव से आया है। जहां एक पिता पर उसके बेटे का प्रिंसिपल बनकर कॉल की और 10 हजार रुपये अपने खाते में डलवा लिए। जानकारी करने पर उन्हें अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर तथा संबंधित थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है।

कमालपुर खानूपुरा गांव निवासी श्योराज के पास शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे एक अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने बेटे का नाम लेते हुए कहा कि संजू बात कर रहे हैं क्या? इस पर पिता ने कहा कि नहीं, संजू बेटा तो स्कूल गया है और वह उसके पिता बोल रहे हैं।

इसके बाद कॉल करने वाले ने खुद का प्रिंसिपल बताते हुए अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि आपके बेटे के खाते में 25 हजार रुपये डलवाए गए हैं लेकिन, मेरा खाता काम नहीं कर रहा है। मेरे बेटे का आपरेशन होना है और मैं अस्पताल में हूं, इसलिए तत्काल वह पैसे मेरे खाते में डाल दीजिए। बेटे और आपरेशन का नाम सुनते ही श्योराज घबरा गए।

श्योराज को नेट बैंकिंग की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह अपने भतीजे ओमप्रकाश के पास पहुंचे। भतीजे के मोबाइल से उन्होंने उस व्यक्ति द्वारा बताए गए खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब ठग ने और जल्दी पैसे डालने का दबाव बनाया तो ओमप्रकाश को शक हुआ। ओमप्रकाश ने बिना देर किए साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर पूरी जानकारी दी और साथ ही कैला देवी थाने में भी सूचना दी।