गोदाम कर्मचारी ही निकला 'मास्टरमाइंड': हिस्सा नहीं मिला तो रची खुद के अपहरण और लूट की साजिश, ऐसे हुआ खुलासा

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। लूट की वारदात हुई ही नहीं थी। गोदाम कर्मचारी ने ही बिजली के तार का सौदा कराया, माल कटवाकर साथियों के जरिए दिल्ली भेजा। वहां एंट्री नहीं मिली तो माल लेकर सभी वापस लौट आए। सौदे में हिस्सा नहीं मिला तो कर्मचारी ने माल ले जाने वालों को फंसाने के लिए खुद को बंधक बनाकर लूट की कहानी गढ़ दी और अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस की जांच में पूरी पटकथा सामने आ गई।

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के अनुसार, गोरखपुर निवासी आनंद शुक्ला शकरपुर गांव के पास सड़क चौड़ीकरण और बिजली लाइन शिफ्टिंग का काम कर रही एक निजी कंपनी के गोदाम में तैनात था। आनंद ने 28 अगस्त को पुलिस को सूचना दी कि 27 अगस्त की रात अज्ञात बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर गोदाम से 30 क्विंटल बिजली का तार लूट लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की चार टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान आनंद के बयानों में भारी विरोधाभास मिला, जिससे उस पर संदेह गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरी सच्चाई सामने आ गई। जांच में खुलासा हुआ कि आनंद ने 8 अगस्त को संभल निवासी गौतम सिंह से संपर्क कर तार बेचने की योजना बनाई थी। गौतम ने दिल्ली के खरीदारों से सौदा तय किया। 27 अगस्त की रात आनंद ने खुद गोदाम से तार कटवाकर गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना कीं। हालांकि, दिल्ली में माल की एंट्री न मिलने के कारण सौदा रद्द हो गया और साथी माल लेकर वापस लौटने लगे।

जब आनंद को इस सौदे का तय हिस्सा नहीं मिला, तो उसने पुलिस को गुमराह करने और अपने साथियों को फंसाने के लिए बंधक बनाए जाने व लूट की फर्जी कहानी गढ़ दी। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक करते हुए 1 सितंबर को भटौला अंडरपास के पास से अली खान निवासी बेहटा हाजीपुर, लोनी, गाजियाबाद, मूल निवासी चौसाना, शामली; शमशुल निवासी न्यू सीलमपुर, दिल्ली, मूल निवासी म्यूनी, सिकंदरपुर वेस्ट, पटियाली, कासगंज; खुशनूद अली निवासी बी-25 न्यू सीलमपुर, दिल्ली; गौतम सिंह निवासी केसोपुर भंडी, नखासा, संभल; पुष्पेन्द्र निवासी सुन्दरपुर कल्यान, मैनाठेर, मुरादाबाद; अरशद निवासी असलतपुरा बड़ी मस्जिद के पीछे, गलशहीद, मुरादाबाद और आनंद शुक्ला निवासी शनिपुर, सिकरीगंज, गोरखपुर को धर दबोचा।