संभल में सवारियों को बैठाने को लेकर ई-रिक्शा चालकों में मारपीट, पुलिस के पहुंचने से पहले हुए फरार
बहजोई के इस्लामनगर चौराहे पर सवारियों को बैठाने को लेकर ई-रिक्शा चालकों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चालक मौके से फरार हो गए।
HighLights
बहजोई में सवारियों को लेकर ई-रिक्शा चालकों में मारपीट हुई।
मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ।
पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी चालक मौके से फरार।
संवाद सहयोगी, बहजोई। इस्लामनगर चौराहे के निकट सवारियों को बैठाने को लेकर ई-रिक्शा चालकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के चालक बहजोई के रहने वाले हैं। घटना करीब शाम पांच बजे की है, शुरुआत में दो ई-रिक्शा चालक सवारियों को अपने-अपने वाहन में बैठाने को लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों चालक रोडवेज बस स्टैंड के निकट भी आपस में भिड़ गए। यहां उनके दो अन्य साथी भी पहुंच गए और चारों के बीच मारपीट होने लगी।
प्रसारित वीडियो में कुछ लोग एक-दूसरे को गिराकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही ई-रिक्शा चालक अपने वाहन लेकर वहां से निकल चुके थे।
पुलिस के अनुसार मामले में किसी पक्ष की ओर से थाने में कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर: नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच बॉर्डर पर मानव श्रृंखला की घोषणा, पूर्व विधायक ने किया एलान