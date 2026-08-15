संभल में सवारियों को बैठाने को लेकर ई-रिक्शा चालकों में मारपीट, पुलिस के पहुंचने से पहले हुए फरार

संवाद सहयोगी, बहजोई। इस्लामनगर चौराहे के निकट सवारियों को बैठाने को लेकर ई-रिक्शा चालकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के चालक बहजोई के रहने वाले हैं। घटना करीब शाम पांच बजे की है, शुरुआत में दो ई-रिक्शा चालक सवारियों को अपने-अपने वाहन में बैठाने को लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों चालक रोडवेज बस स्टैंड के निकट भी आपस में भिड़ गए। यहां उनके दो अन्य साथी भी पहुंच गए और चारों के बीच मारपीट होने लगी।