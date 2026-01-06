संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के तहत मंगलवार को अनन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस सूची में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की अनन्तिम मतदाता सूची शामिल है। जिला स्तरीय आंकड़ों के अनुसार 23 दिसंबर को जारी आंकड़ों के बाद हुए सत्यापन और अपडेट के आधार पर जिन मतदाताओं के नाम काटने की श्रेणी में थे, उन्हें अनन्तिम सूची से हटा दिया गया है, जबकि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके नाम फिलहाल सूची में रखे गए हैं और उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। जनपद में कुल 3,19,022 नाम काटे गए हैं, जबकि 1,07,958 मतदाता बिना मैपिंग की श्रेणी में हैं।

दरअसल, 26 दिसंबर को जारी जिला स्तरीय आंकड़ों के बाद पांच जनवरी तक किए गए सत्यापन, पुनः सत्यापन और अपडेट के आधार पर तैयार की गई है हालांकि आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जनपद में कुल मतदाताओं के हिसाब से कुल 15,70,306 गणना प्रपत्र थे, जिनमें से 12,51,284 प्रपत्र जमा किए गए थे।

उस समय 1,07,958 प्रपत्र बिना मैपिंग की श्रेणी में थे, जबकि 80,640 मतदाता अनुपस्थित, 1,23,110 विस्थापित, 58,107 मृतक, 33,437 डुप्लीकेट और 23,742 अन्य श्रेणी में दर्ज किए गए थे। इन सभी श्रेणियों को मिलाकर 3,19,022 नाम काटने की स्थिति में थे।

प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट किया गया है कि अनन्तिम सूची जारी करते समय जिन मतदाताओं के नाम काटने की श्रेणी में थे, उन्हें पूरी तरह सूची से हटा दिया गया है। इसमें विस्थापित, मृतक, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। वहीं जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो पाई है, उनके नाम अनन्तिम मतदाता सूची में फिलहाल बने हुए हैं। ऐसे 1,07,958 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे।

नोटिस के माध्यम से उनसे दस्तावेज और दावा प्रस्तुत करने को कहा जाएगा, जिसके बाद उनके नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अनन्तिम सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो छह फरवरी तक चलेगी। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार दावे-आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा और इसके बाद छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।