संभल में सरकारी धन का दुरुपयोग, प्रधान, VDO और इंजीनियर से होगी वसूली; DM ने प्रशासक पद से हटाया

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। विकास खंड गुन्नौर की ग्राम पंचायत गोठना में 3,41,041 रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में अंतिम जांच के बाद डीएम अंकित खण्डेलवाल ने तीन जिम्मेदारों से रकम वसूलने के आदेश दिए हैं। जांच में तत्कालीन ग्राम प्रधान व प्रशासक रोहदास, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी वीरी सिंह और कंसल्टिंग इंजीनियर आशीष कुमार को दोषी पाया गया।

सरकारी धन को हुए नुकसान के लिए तीनों की बराबर जिम्मेदारी तय की गई है। तीनों के प्रत्येक से 1,13,680 रुपये की वसूली होगी। वीरी सिंह वर्तमान में विकास खंड रजपुरा में तैनात हैं, जबकि आशीष कुमार विकास खंड गुन्नौर में कंसल्टिंग इंजीनियर हैं।