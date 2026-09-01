संभल में सरकारी धन का दुरुपयोग, प्रधान, VDO और इंजीनियर से होगी वसूली; DM ने प्रशासक पद से हटाया
संभल के गुन्नौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गोठना में 3.41 लाख रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग पर डीएम ने ...और पढ़ें
HighLights
गुन्नौर की गोठना पंचायत में 3.41 लाख का धन दुरुपयोग।
डीएम ने प्रधान, वीडीओ, इंजीनियर से वसूली का आदेश दिया।
प्रधान रोहदास प्रशासक पद से हटे, नए प्रशासक नियुक्त।
संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। विकास खंड गुन्नौर की ग्राम पंचायत गोठना में 3,41,041 रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में अंतिम जांच के बाद डीएम अंकित खण्डेलवाल ने तीन जिम्मेदारों से रकम वसूलने के आदेश दिए हैं। जांच में तत्कालीन ग्राम प्रधान व प्रशासक रोहदास, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी वीरी सिंह और कंसल्टिंग इंजीनियर आशीष कुमार को दोषी पाया गया।
सरकारी धन को हुए नुकसान के लिए तीनों की बराबर जिम्मेदारी तय की गई है। तीनों के प्रत्येक से 1,13,680 रुपये की वसूली होगी। वीरी सिंह वर्तमान में विकास खंड रजपुरा में तैनात हैं, जबकि आशीष कुमार विकास खंड गुन्नौर में कंसल्टिंग इंजीनियर हैं।
रकम की वसूली भू-राजस्व की तरह कर ग्राम पंचायत के प्रथम खाते में जमा कराई जाएगी और इसकी रसीद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। डीएम ने रोहदास को गोठना के प्रशासक पद से भी हटा दिया है।
अब सहायक विकास अधिकारी पंचायत, गुन्नौर प्रशासक की जिम्मेदारी संभालेंगे। डीएम ने वित्तीय अनियमितता के मामलों में जिम्मेदारी तय कर वसूली और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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