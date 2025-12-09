संभल में 'म्यूल अकाउंट' से साइबर ठगी, 5 हजार का लालच देकर खुलवाए गए खाते से ठगे 38 हजार

संवाद सहयोगी, जागरण संभल। बहजोई थाना क्षेत्र में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की कार्रवाई के दौरान जनपदीय साइबर सेल की जांच में यह तथ्य सामने आया कि गांव भवन निवासी रुखसाना का बचत खाता गांव के ही शाहरुख ने पांच हजार रुपये के लालच में एक जुलाई 2025 को बैंक जाकर खुलवाया था और खाते से जुड़ी पासबुक, एटीएम, चेकबुक तथा खाते में लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल भी वही कर रहा था।

एक जुलाई से 25 सितंबर तक खाते में कुल 2.48 लाख रुपये जमा हुए और 1.43 लाख रुपये निकाले गए जबकि खाते में 1.55 लाख रुपये का बैलेंस दर्ज मिला। प्रतिबिंब समन्वय पोर्टल पर जांच में इस खाते से दो साइबर अपराध शिकायतें जुड़ी हुई पाई गईं, जिनमें पहली शिकायत पानीपत निवासी सरोज वर्मा से कोरियर के नाम पर 11 हजार रुपये यूपीआई से ठगने और दूसरी शिकायत नोएडा निवासी पूजा देवी से व्हाट्सऐप कॉल पर सस्ता मोबाइल दिलाने के झांसे में 27 हजार रुपये की ठगी की पुष्टि हुई।

खाते पर होल्ड लगने के बाद लेन-देन संदिग्ध पाए गए जिसमें कि शाहरुख ने रुखसाना से खाता खुलवाकर भोले लोगों को प्रलोभन दिया और उनके बैंक खातों से धोखाधड़ी कर रुपये रुखसाना के खाते में ट्रांसफर कर उनका उपयोग किया।