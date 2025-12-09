Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल में 'म्यूल अकाउंट' से साइबर ठगी, 5 हजार का लालच देकर खुलवाए गए खाते से ठगे 38 हजार

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:24 AM (IST)

    संभल में साइबर ठगों ने 'म्यूल अकाउंट' के जरिए 38 हजार रुपये ठगी कर ली। पानीपत निवासी सरोज वर्मा से कोरियर के नाम पर 11 हजार रुपये यूपीआई से ठगने और दू ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण संभल। बहजोई थाना क्षेत्र में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की कार्रवाई के दौरान जनपदीय साइबर सेल की जांच में यह तथ्य सामने आया कि गांव भवन निवासी रुखसाना का बचत खाता गांव के ही शाहरुख ने पांच हजार रुपये के लालच में एक जुलाई 2025 को बैंक जाकर खुलवाया था और खाते से जुड़ी पासबुक, एटीएम, चेकबुक तथा खाते में लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल भी वही कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक जुलाई से 25 सितंबर तक खाते में कुल 2.48 लाख रुपये जमा हुए और 1.43 लाख रुपये निकाले गए जबकि खाते में 1.55 लाख रुपये का बैलेंस दर्ज मिला।

    प्रतिबिंब समन्वय पोर्टल पर जांच में इस खाते से दो साइबर अपराध शिकायतें जुड़ी हुई पाई गईं, जिनमें पहली शिकायत पानीपत निवासी सरोज वर्मा से कोरियर के नाम पर 11 हजार रुपये यूपीआई से ठगने और दूसरी शिकायत नोएडा निवासी पूजा देवी से व्हाट्सऐप कॉल पर सस्ता मोबाइल दिलाने के झांसे में 27 हजार रुपये की ठगी की पुष्टि हुई।

    खाते पर होल्ड लगने के बाद लेन-देन संदिग्ध पाए गए जिसमें कि शाहरुख ने रुखसाना से खाता खुलवाकर भोले लोगों को प्रलोभन दिया और उनके बैंक खातों से धोखाधड़ी कर रुपये रुखसाना के खाते में ट्रांसफर कर उनका उपयोग किया।

    अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा में बताया कि इस सुनियोजित साइबर अपराध के खुलासे पर थाना बहजोई में रुखसाना और शाहरुख के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा लेन-देन, कॉल विवरण व नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।