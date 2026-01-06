संभल में लिफ्ट देने के बहाने युवक से कुकर्म की कोशिश, पुलिस को देख कार छोड़ भागा चालक
संभल में देर रात घर लौट रहे एक युवक को लिफ्ट देने के बहाने एक कार चालक ने कुकर्म का प्रयास किया। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के फिरोजपुर पुल के पास यह घ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। संभल से काम करके देर रात घर लौट रहे एक युवक के साथ लिफ्ट देने के बहाने चालक ने सूनसान इलाके में कुकर्म का प्रयास किया। साथ ही पुलिस को आता देख चालक कार को छोड़कर मौके पर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। साथ ही पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
मुरादाबाद जिले के मैनाठेर अंतर्गत एक गांव निवासी एक युवक संभल कोतवाली क्षेत्र में मजदूरी करता है। रोजाना की तरह ही वह तीन जनवरी को वह मजदूरी का कार्य करने संभल आया था। शाम को कोई वाहन न मिलने के कारण उसे देर हो गई और रात करीब चंदौसी चौराहे पर खड़ा होकर डेढ़ से दो बजे के वाहन का इंतजार कर रहा था।
इसी दौरान एक कार चालक ने उसे लिफ्ट देने के बहाने रोका। युवक ने अपने गांव जाने की बात कही तो चालक ने उसे वहीं छोड़ने का भरोसा दिया। आरोप है कि चालक ने रास्ते में उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और जबरन कुकर्म का प्रयास किया। विरोध किया और कार से उतरने की कोशिश की तो चालक ने कार लाक कर तेज गति से दौड़ा दी।
फिरोजपुर पुल के पास चालक ने कार रोककर जबरन उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें कीं। इसी दौरान सामने से पुलिस की गाड़ी को आता देख युवक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस को आता देख आरोपित चालक कार को संभल की ओर मोड़कर उससे कूद गया और मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद डरा-सहमा युवक पुलिस के साथ थाने पहुंचा और पुलिस को अज्ञात कार चालक के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर पवांर ने बताया कि मामले में पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित की तलाश की जा रही है।
