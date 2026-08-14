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मेले से गायब बच्चों का दिल्ली कनेक्शन: IVF नर्स और गिरोह का भांडाफोड़, 80 KM पीछा कर पुलिस ने पकड़े 6 आरोपी

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:52 PM (IST)

पुलिस ने संभल के ओबरी मेले से बच्चों के अपहरण और खरीद-फरोख्त के मामले का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में एक IVF नर्स और दिल्ली के हाई-प्रोफाइल लोग शामिल थे, जो बच्चों को अवैध रूप से बेचते थे।

पुलि‍ स की गिरफ्त में आरोप‍ित

पुलि‍ स की गिरफ्त में आरोप‍ित

HighLights

  1. सीसीटीवी से 80 किमी पीछा करते हुए पुलिस पहुंची मुरादाबाद, कार के जरिए दिल्ली तक मिला नेटवर्क

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। असमोली थाना पुलिस ने ओबरी के उर्स मेले से चार वर्षीय मौ. उवेश के अपहरण और बच्चों की खरीद-फरोख्त के मामले का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपितों को गिरफ्तार कर दो बच्चों को बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पांच अगस्त को गांव ओबरी निवासी सलमान का चार वर्षीय बेटा उवेश मेले से गायब हुआ था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।

नौ अगस्त को मेले से चार वर्षीय सुलेमान निवासी गांव वराही, थाना हजरतनगर गढ़ी के भी लापता होने पर पुलिस सक्रिय हुई और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध बाइक का पीछा करते हुए करीब 80 किमी तक मुरादाबाद तक पहुंच बनाई, जहां इस नेटवर्क से जुड़ी एक कार सामने आई।

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कार की गतिविधियों का पीछा करने पर कड़ी दिल्ली तक जुड़ी मिली। पुलिस की लगातार निगरानी और कार्रवाई के चलते नौ अगस्त को उठाए गए सुलेमान को आरोपितों ने मेले के बाहर छोड़ दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया।

इसके बाद पुलिस ने फैसल निवासी मोहल्ला सादात, थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद, फरीद निवासी गांव असरफपुर, थाना एचौड़ा कंबोह, संभल, शमशाद निवासी पंचायतघर के पास कस्बा पाकबड़ा, मुरादाबाद, कोमल निवासी प्रेम बिहार, शिव विहार, जोहरीपुर, दिल्ली, वन्दना जैन निवासी अशोक नगर, नंदनगरी, दिल्ली और गुड्डी निवासी फेज-10, शिव विहार, दिल्ली को गिरफ्तार किया।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह मांग के अनुसार बच्चों का सौदा तय करता था और ऐसे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जाता था जो अपनी पहचान बताने या बोलने की स्थिति में न हों। पांच अगस्त को उवेश को मेले से उठाकर दिल्ली ले जाया गया और कोमल व वन्दना जैन को सौंपा गया, जिसके बदले आरोपितों को दो लाख 40 हजार रुपये मिले।

पुलिस का दावा है कि दिल्ली में कोमल नाम की महिला एक आइवीएफ क्लिनिक में नर्स के रूप में काम करती है और संतानहीन लोगों की मांग के अनुसार बच्चों को उपलब्ध कराने के नेटवर्क से जुड़ी थी, जबकि वन्दना जैन पर बिना विधिक गोद लेने की प्रक्रिया के बच्चों को हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोगों तक पहुंचाने और फर्जी तरीके से माता-पिता बनाए जाने में भूमिका का आरोप है।

पुलिस के अनुसार दिल्ली की बिजनेसमेन गुड्डी के साथ भी एक बच्चे की खरीद के लिए सौदा तय हुआ था, जिसमें ढाई लाख रुपये दिए जाने की बात सामने आई है। शमशाद पर बच्चों को वाहन से दिल्ली पहुंचाने में सहयोग करने का आरोप है।

फैसल के मामा सलमान उर्फ सुल्तान और मामी साजिया निवासी गांव ऊधमपुरा, थाना खजुरिया, रामपुर ने बच्चे लाने के बदले रुपये देने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपितों को मनौटा-चौधरपुर रोड से ग्राम निबोला की ओर जाने वाली सड़क पर घेराबंदी कर पकड़ा।

कार्रवाई में असमोली थाना पुलिस के साथ एसओजी लाइंस और सर्विलांस टीम शामिल रही। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने वाली प्रत्येक टीम को 10-10 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पूर्व में बच्चों की खरीद-फरोख्त की घटनाओं की सत्यता की जांच कर रही है।

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