'लुटेरी दुल्हन' का खौफनाक खेल: कुंवारों को प्रेमजाल में फंसाकर बनाती थी अश्लील वीडियो, फिर मांगती थी 5 लाख

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। शादी की तलाश कर रहे लोगों को प्रेमजाल में फंसाना, किराये के कमरे में बुलाकर हिडन कैमरे से अश्लील वीडियो बनाना और फिर पांच लाख रुपये तक की मांग कर ब्लैकमेल करना... संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय था, जिसमें पति-पत्नी ही मुख्य भूमिका निभा रहे थे।

पुलिस ने गिरोह की महिला सदस्य लक्ष्मी और उसके पति प्रमोद उर्फ पालू के साथ वीरेंद्र उर्फ छोटे को गिरफ्तार किया है, जबकि वेदप्रकाश और राजकुमार फरार हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि लक्ष्मी ऐसे मोबाइल नंबरों पर संपर्क करती थी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी या जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी।

वह कई दिनों तक फोन पर बातचीत कर उन्हें विश्वास में लेती और फिर मिलने के लिए किराये के कमरे पर बुलाती थी। कमरे में पहले से हिडन कैमरा लगाया जाता था। लक्ष्मी वहां संबंधित व्यक्ति के सामने निर्वस्त्र होकर अश्लील वीडियो बनवाती थी और बाद में वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने तथा बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रकम वसूलती थी।

पुलिस के सामने अब तक ऐसे पांच मामले आए हैं, जिनमें ब्लैकमेलिंग कर धनराशि वसूलने और शादी के नाम पर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है। जो लोग प्रेमजाल में नहीं फंसते थे, उन्हें शादी कराने का झांसा दिया जाता था।

इसके लिए 40 से 50 हजार रुपये में शादी तय कराई जाती थी। लक्ष्मी दुल्हन बनकर संबंधित व्यक्ति के घर जाती थी और मौका देखकर जेवर, सामान व रुपये लेकर रात में ही वहां से निकल आती थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राजकुमार और वेदप्रकाश ऐसे लोगों की तलाश करते थे, जो शादी के लिए तैयार हों, जबकि वीरेंद्र शादी कराने के बाद लक्ष्मी के वहां से निकलने में मदद करता था। इस तरह पति-पत्नी और उनके साथियों का यह धंधा कुछ समय से लगातार चल रहा था।

20 अगस्त को देवपुरा निवासी होराम सिंह ने पांच लाख रुपये की मांग और अश्लील वीडियो प्रसारित करने तथा झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी की शिकायत की, जिस पर रजपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 21 अगस्त को पुलिस ने तीनों को सिंघौली कल्लू मंदिर के पास से सुबह गिरफ्तार किया।

उनके पास से दो जोड़ी पाजेब, मंगलसूत्र, घड़ी, अंगूठी, सिन्दूर की शीशी, नेलपालिश, बिंदी, लाल लहंगा-चुन्नी, हिडन कैमरा, नारंगी रंग का लेडीज पर्स और 40 हजार रुपये बरामद हुए। प्रमोद उर्फ पालू का आपराधिक इतिहास करीब 16 वर्ष पुराना है। उसके विरुद्ध गुन्नौर और रजपुरा थानों में 2010 और 2011 में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मामला भी शामिल है।