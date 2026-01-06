UP का वो गांव जहां हर घर में है 'Hepatitis C' का खौफ, अब तक 14 की मौत, 150 लोगों की जिंदगी दांव पर!

संवाद सूत्र, जागरण, मढ़न (अमरोहा)। असमोली ब्लाक क्षेत्र के गांव भैंसोड़ा में हेपेटाइटिस-सी से संक्रमित एक और ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी का कारण गांव इस बीमारी की चपेट में है। गांव भैंसोड़ा निवासी सूरज पाल की करीब छह महीने पहले हालत बिगड़ने पर कराई गई जांच में हेपेटाइटिस-सी की पुष्टि हुई थी।

इसके बाद स्वजन उन्हें मुरादाबाद जिला अस्पताल ले गए, वहां करीब तीन महीने तक इलाज चला लेकिन, हालत में खास सुधार नहीं हुआ। फिर बरेली और मेरठ में भी उपचार कराया गया। सोमवार को स्वजन सूरज पाल को अमरोहा स्थित एक हकीम के पास इलाज के लिए ले जा रहे थे लेकिन, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब पांच साल से गांव में हेपेटाइटिस-सी तेजी से फैल रहा है। दूषित पानी इस बीमारी के फैलने का एक बड़ा कारण हो सकता है। ग्रामीणों ने कई बार स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। करीब पांच महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने गांव में तीन दिन का जांच शिविर लगाया था।

इसमें 150 से अधिक लोग हेपेटाइटिस-सी संक्रमित पाए गए थे। कुछ मरीजों को दवा जरूर दी गई, लेकिन अधिकांश मामलों में इलाज अधूरा रह गया और आगे की कोई निगरानी नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शिविर लगाने के बाद विभाग ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।