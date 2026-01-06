Language
    UP का वो गांव जहां हर घर में है 'Hepatitis C' का खौफ, अब तक 14 की मौत, 150 लोगों की जिंदगी दांव पर!

    By Dilip Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:56 PM (IST)

    संभल के भैंसोड़ा गांव में हेपेटाइटिस-सी से एक और ग्रामीण सूरज पाल की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दूषित ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण, मढ़न (अमरोहा)। असमोली ब्लाक क्षेत्र के गांव भैंसोड़ा में हेपेटाइटिस-सी से संक्रमित एक और ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी का कारण गांव इस बीमारी की चपेट में है। गांव भैंसोड़ा निवासी सूरज पाल की करीब छह महीने पहले हालत बिगड़ने पर कराई गई जांच में हेपेटाइटिस-सी की पुष्टि हुई थी।

    इसके बाद स्वजन उन्हें मुरादाबाद जिला अस्पताल ले गए, वहां करीब तीन महीने तक इलाज चला लेकिन, हालत में खास सुधार नहीं हुआ। फिर बरेली और मेरठ में भी उपचार कराया गया। सोमवार को स्वजन सूरज पाल को अमरोहा स्थित एक हकीम के पास इलाज के लिए ले जा रहे थे लेकिन, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

    ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब पांच साल से गांव में हेपेटाइटिस-सी तेजी से फैल रहा है। दूषित पानी इस बीमारी के फैलने का एक बड़ा कारण हो सकता है। ग्रामीणों ने कई बार स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। करीब पांच महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने गांव में तीन दिन का जांच शिविर लगाया था।

    इसमें 150 से अधिक लोग हेपेटाइटिस-सी संक्रमित पाए गए थे। कुछ मरीजों को दवा जरूर दी गई, लेकिन अधिकांश मामलों में इलाज अधूरा रह गया और आगे की कोई निगरानी नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शिविर लगाने के बाद विभाग ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।

    एक साल पहले ओवरहेड टैंक तैयार, पानी अब तक नहीं मिला

    भैंसोड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि अधिकांश डाक्टरों ने पानी गंदा होने के कारण रोग फैलने की बात कही है। गांव में हर घर जल मिशन के अंतर्गत बनाया गया ओवरहैड टैंक एक साल पहले तैयार हो गया है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कारण अभी तक टैंक को चालू नहीं किया गया है, जिससे शुद्ध पेयजल से ग्रामीण वंचित हैं।

    हेपेटाइटिस-सी से इन लोगों की हो चुकी मौत

    ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी आमना, अबरार, अनवार, दिलेहसन, शराफत, उम्मेतीन, जुमरत, हमीद, साबिर, नौबत पाल, भूरी, जैबुल, रामलाल और अब सूरज पाल की मृत्यु हेपेटाइटिस-सी से हुई है।

     

    गांव में कई बार शिविर लगाकर जांच कराई गई हैं। हेपेटाइटिस-सी की दवा जिला अस्पताल में मिलती है। ग्रामीण के मौत की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। पता कराया जा रहा है।

    - डा. हेमंत कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, सीएचसी असमोली।


