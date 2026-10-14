32 दिन, 2 मौतें और गायब मोबाइल: बहजोई में मां-बेटे की मौत का रहस्य, आखिर क्यों दर्ज नहीं हुई FIR?

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। संभल रोड पर भवन गांव के निकट 11 सितंबर की सुबह ई-रिक्शा के नीचे मां-बेटे के शव मिलने की घटना को 32 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की सीडीआर और संबंधित लोगों के बयान की जांच कर रही है, मगर न हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुआ और न सड़क हादसे की।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो अब तक प्राथमिकी दर्ज न होने का आधार क्या है? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि राकेश की पत्नी, बहन और भांजे ने उसके बड़े भाई और भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पुलिस का दावा है कि जांच में हत्या की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला। पुलिस सूत्रों की मानें तो सीडीआर में इस घटना से जुड़े तथ्य सामने आए, लेकिन इन तथ्यों पर आगे क्या जांच हुई और उनसे क्या निष्कर्ष निकला, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

सबसे गंभीर सवाल दोनों मृतकों के मोबाइल फोन को लेकर है। जब मोबाइल अब तक बरामद नहीं हुए तो उनकी स्थिति और उनसे जुड़े साक्ष्यों की जांच किस आधार पर आगे बढ़ रही है? दोनों फोन कहां गए, किसके पास हैं?